Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Frankenstein, la llegada de la famosa criatura a Netflix de la mente del mexicano Guillermo del Toro

Frankenstein, la llegada de la famosa criatura a Netflix de la mente del mexicano Guillermo del Toro

Este viernes 7 de noviembre llegó a la plataforma de streaming Netflix la película Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, y protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 7 de nov, 2025
Frankenstein, la llegada de la famosa criatura a Netflix de la mente del mexicano Guillermo del Toro
Jacob Elordi y Oscar Isaac protagonizan la nueva película de "Frankenstein".
Cortesía: Netflix

