ENTRETENIMIENTO
Ella es María Antonia Mosquera, Señorita Colombia 2025, la nueva soberana que representará al país

Ella es María Antonia Mosquera, Señorita Colombia 2025, la nueva soberana que representará al país

La representante de Valle del Cauca fue coronada como la nueva Señorita Colombia 2025, ahora se prepara para representar a Colombia en el certamen Miss Internacional el próximo año.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de nov, 2025
SRTA COLOMBIA
Serñorita Colombia 2025 -2026
Instagram: @reinadocolombia - @tutumosquera

