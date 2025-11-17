Mario Alberto Yepes da mensaje especial a Caterin Escobar en su cumpleaños: "Te mereces lo mejor"

La actriz Caterin Escobar y el futbolista Mario Alberto Yepes emocionaron a sus seguidores al a aparecer juntos en una nueva y especial publicación en sus redes sociales. Desde hace varios meses el romance de la pareja conquistó a los colombianos y ahora cada gesto que comparten juntos se convierte en un detalle aplaudido por quienes los siguen a ambos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La nueva publicación en la que aparecen juntos los famosos es de nada menos que la celebración de cumpleaños de la famosa actriz colombiana. La actriz reflejó en una galería cómo pasó su natalicio número 43 y la foto que brilló fue esa en la que aparece junto a su actual pareja, el exfutbolista Mario Yepes.



El mensaje de Mario Alberto Yepes a Caterin Escobar

"Hoy empiezo un año más de vida y solo me puedo sentir muy afortunada de tener tanto amor. Un feliz cumpleaños para mi 🥳💃🏻 Gracias Vida. Gracias Dios por tanto", escribió la actriz reconocida por su paso por producciones como 'Las muñecas de la mafia' o 'Los Briceño'.

A través de varias imágenes la actriz mostró a sus seguidores lo que fue la celebración de su cumpleaños número 43 el 16 de noviembre. Se ve que la mujer está rodeada de seres queridos que la celebró por todo lo alto con varios planes, cenas, postres y hasta viajes en los que estuvo con amigos, sus hijos y, por supuesto, Mario Alberto Yepes.



En la misma publicación el exfutbolista plasmó un mensaje para Caterin Escobar, demostrando que juntos están más que enamorados y están disfrutando de su relación. "Te mereces lo mejor mi amor", escribió el deportista agregando un emoticón de corazón.



Publicidad

El comentario de Yepes se llevó los 'me gusta' y reacciones en la publicación, donde los seguidores de ambos expresaron su gusto por verlos juntos. "Me encanta este amor"; "El verdadero gol de Yepes"; "Un aplauso para esa pareja que está enamorada"; "Ustedes dos merecen lo mejor y eso nos hace muy felices", les escribieron varios seguidores.



La relación entre Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar

Caterine Escobar es una actriz que ha sabido moverse entre la televisión, el cine y el teatro con una versatilidad que la ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la pantalla nacional. Nacida en Medellín, Escobar comenzó su carrera en la década de los 2000, primero como modelo y luego como actriz en producciones juveniles y telenovelas. Su participación en series como 'Las muñecas de la mafia', 'Sin senos no hay paraíso', 'El cartel 2' y 'La viuda negra' consolidó su trayectoria.

Por otro lado, Mario Alberto Yepes, nacido en Cali en 1976, es uno de los defensores más emblemáticos en la historia reciente de la Selección Colombia. Fue capitán de la Tricolor durante el Mundial de Brasil 2014 y consolidó una carrera internacional en clubes de alto nivel como River Plate, París Saint-Germain, Chievo Verona, AC Milan y San Lorenzo. Su liderazgo, temple y trayectoria lo convirtieron en una figura respetada dentro y fuera de la cancha. Tras su retiro, Yepes se ha mantenido vinculado al fútbol desde la gestión y el análisis deportivo, además de ser un referente frecuente en campañas sociales y espacios de opinión sobre el deporte.

Publicidad

El vínculo entre Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar nació cuando ambos estaban participando en un reality de cocina, la química entre la actriz y el exfutbolista fue evidente a lo largo del programa. Cuando los dos salieron del espacio televisivo, confirmaron su relación con diferentes fotos y videos juntos que mostraban que ya no solo compartían dentro de los sets de grabación, sino en sus espacios personales.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL