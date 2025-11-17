BTS se toma Bogotá con actividad para los fans previo a su regreso: ¿cómo participar?

Bogotá se prepara para ser el epicentro de un fenómeno cultural global. Como preámbulo al esperado comeback de BTS, la ciudad colombiana acogerá la BTS POP-UP: SPACE OF BTS, una experiencia inmersiva que no solo celebrará la trayectoria del grupo, sino que también marcará el cierre definitivo de su ciclo mundial antes de que la banda inicie su nueva etapa.

La experiencia, que ha viajado por diversos países y reunido a legiones de fans, coleccionistas y curiosos, tomará un matiz especial en Colombia, que será la sede que dé fin al ciclo global de la Pop-Up 'SPACE OF BTS'.



¿Cuándo y dónde será la experiencia de BTS en Bogotá?

La capital colombiana será el tercer país de Latinoamérica en abrir sus puertas a esta propuesta. El concepto 'SPACE OF BTS' invita a los asistentes a sumergirse en un universo donde el diseño, el arte y la música convergen para reflejar la esencia de los siete integrantes: RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook.

Cada detalle y sala han sido diseñados para crear un recorrido que conecta directamente con la identidad del grupo y las memorias construidas con sus fans a lo largo de los años. Además de la experiencia temática, los asistentes tendrán acceso a mercancía oficial exclusiva y limitada del grupo, disponible únicamente durante la Pop-Up.



La experiencia en Bogotá se llevará a cabo del 21 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025 en la Mansión Francesa, ubicada en la Cra. 8 #87-85, Bogotá. 'SPACE OF BTS' estará abierta de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.. Es notable que la duración de esta edición convierte a Bogotá en la segunda ciudad con la permanencia más larga de toda la gira de pop-ups en Latinoamérica, subrayando la pasión de las audiencias musicales en Colombia.



¿Cómo participar de la experiencia de BTS en Bogotá?

Para asegurar el acceso a este evento único, los interesados deben realizar una reserva previa, ya que los cupos son limitados por bloque de tiempo. Deben seguir estos pasos:



Apertura de Reservas: Las reservas se activaron desde el 16 de noviembre .

Las reservas se activaron desde el . Plataforma: Los boletos se podrán adquirir a través de Eventbrite (https://www.eventbrite.com.mx).

Los boletos se podrán adquirir a través de (https://www.eventbrite.com.mx). Formato de Ingreso: Cada persona podrá elegir el horario de su preferencia para vivir la experiencia. Los asistentes ingresarán en bloques de 50 minutos .

Cada persona podrá elegir el horario de su preferencia para vivir la experiencia. Los asistentes ingresarán en . Horas de Ingreso: El primer grupo ingresará a las 9:00 a. m., y el último bloque de ingreso será a las 7:00 p. m.

En menos de 24 horas, las ventas superaron todas las expectativas porque se agotaron 6 fechas agotadas y más de 6.000 fans aseguraron su asistencia en la primera noche de registro.



El regreso de BTS

La llegada de esta Pop-Up a Bogotá se sitúa en un momento crucial para BTS. El grupo, que es considerado uno de los fenómenos culturales más influyentes del siglo XXI, está a punto de encarar su "segunda fase" tras haber finalizado el requisito más importante para los hombres en Corea del Sur: el servicio militar obligatorio.



Después de un debate sobre posibles exenciones al servicio militar debido a su auge global, los miembros optaron por cumplir con su deber nacional. La pausa oficial del grupo comenzó en junio de 2022 y, tras casi tres años, todos los miembros han completado su servicio militar. Suga, el último en culminar su etapa el 21 de junio de 2025, abrió el telón para su reunión.

El gran anuncio que ha puesto en alerta a los fans de todo el mundo es el lanzamiento de un nuevo álbum y el inicio de una gira mundial en la primavera de 2026. Este será su primer disco conjunto desde 'Proof' (2022). Medios locales han citado fuentes que aseguran que el grupo regresará concretamente en marzo de 2026. La grabación del nuevo álbum se realizará en Estados Unidos y la gira mundial comenzará en esa misma temporada.

