Danna García vivió momento aterrador en su casa: "He llorado y he gritado"

Un momento de terror vivió la actriz colombiana Danna García en su casa. La famosa quedó tan afectada que lloró, gritó y compartió en redes sociales un video contando lo ocurrido, pues después de eso no podía conciliar el sueño. Un escorpión está involucrado.



¿Qué le pasó a Danna García?

En la madrugada de este lunes 17 de noviembre, Danna García apareció en sus historias de Instagram. Aunque la actriz colombiana suele compartir en sus redes sociales noticias positivas sobre su vida personal y profesional, en esta ocasión quiso desahogarse tras vivir un momento aterrador mientras dormía.

"Aquí estoy sin poder dormir porque me acaba de caer un escorpión del techo en el pecho", detalló la actriz de 'Pasión de Gavilanes' en un primer video publicado. Los hechos ocurrieron en medio de la noche, mientras García dormía y señaló que se despertó al sentir que algo había caído en su pecho.

Cuando Danna García abrió sus ojos vio que tenía al animal en su pecho, algo que asustaría a cualquiera. "De la nada lo veo, no sé cómo hice pero lo empujé, salió volando", agregó y detalló que el escorpión era bastante grande, por lo que ella temió que la picara y reaccionó inmediatamente.



La actriz agregó que estaba contando la historia muy "calmada", pero que en ese instante su reacción fue de pánico y los minutos siguientes de desespero. "Ya he llorado, he gritado", dijo García con cara de preocupación.



Lo peor de la situación es que cuando se levantó de la cama, Danna García encontró el escorpión todavía con vida en el suelo de la habitación. Lo mostró en otro video a sus seguidores, señalando que ahora no podía estar tranquila del susto que el animal le había dado, además parece que tampoco quería acercarse al escorpión para sacarlo de su casa.

Por fortuna, parece que la situación se quedó solo en el susto y a la actriz no le pasó nada, aunque Danna García no ha publicado más actualizaciones al respecto.

¿Quién es Danna García?

Danna García es una actriz, cantante y modelo colombiana nacida el 4 de febrero de 1978 en Medellín. Se dio a conocer muy joven en producciones como y posteriormente alcanzó fama internacional gracias a su emblemático papel de Norma Elizondo en la telenovela 'Pasión de Gavilanes'. A lo largo de su carrera ha participado en múltiples telenovelas exitosas como 'Perro amor', 'Un gancho al corazón' y 'Bella Calamidades', y también ha incursionado en el cine y el doblaje —por ejemplo, prestó su voz a Barbie en Toy Story 3.

En cuanto a logros, Danna García ha sido reconocida con premios como el India Catalina a mejor actriz protagónica por su trabajo en 'Te voy a enseñar a querer', además de galardones en otros certámenes y reconocimientos internacionales. Su trayectoria la ha consolidado como la segunda temporada de 'Pasión de Gavilanes' ha reafirmado su vigencia artística.

En lo personal, su pareja es el escritor y periodista español Iván González, con quien tiene un hijo llamado Dante, nacido el 8 de julio de 2017. La relación comenzó en Madrid, cuando Danna estudiaba actuación en la Escuela Corazza y él la invitó a un recital de poemas, una invitación que fue el inicio de un vínculo profundo y duradero. La actriz ha vivido a lo largo de los años en España, México y Miami.

