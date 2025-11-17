Karol Samantha, novia de Epa Colombia, da nuevos detalles sobre el caso de la empresaria

En enero de 2026 se cumplirá un año de la captura y condena contra Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, por haber dañado una estación de TransMilenio en medio de las protestas por el Paro Nacional. Tras unos meses de silencio por parte de su pareja y familia, Karol Samantha reapareció en las redes sociales para dar nuevos detalles.

Desde que Epa Colombia fue enviada a la cárcel El Buen Pastor con una condena de cinco años y dos meses privada de la libertad, sus seres queridos y equipo legal han buscado la manera de que la empresaria e influencer sea puesta en libertad o beneficiada con casa por cárcel, pero los procesos no han sido efectivos.

Con el paso de los meses, se escucha cada vez menos sobre Epa Colombia y su familia ha dejado de publicar cosas sobre ella, lo que llamó la atención de los internautas. Recientemente, Karol Samantha, pareja de la famosa, abrió una cajita de preguntas en sus historias de Instagram y las preguntas sobre el caso de la vendedora de keratinas aparecieron.



¿Qué dijo Karol Samantha sobre caso de Epa Colombia?

"¿Cómo va el proceso de Dane? La extrañamos", le escribió un internauta a la pareja de Epa Colombia. Karol Samantha empezó agradeciendo a todas las personas que todavía siguen pendientes de la empresaria bogotana y siguen esperando que pueda regresar a casa con ella y su pequeña hija. Sin embargo, detalló que ha preferido guardar silencio sobre su situación.



"Gracias a cada una de las personas que en esta cajita de preguntas le han dejado tantos mensajes de amor, cariño y apoyo a Dane", expresó la mujer que, desde hace casi 11 meses asumió los negocios de peluquerías de Epa Colombia y el cuidado de la pequeña Daphne Samara, quien nació apenas unos meses antes de que la empresaria fuera condenada.



Karol Samantha insistió en que ni ella ni la familia de Epa Colombia han olvidado o desistido de sus intentos de conseguir el beneficio de casa por cárcel o su libertad. "A estas alturas, después de casi 11 meses, yo he preferido ser prudente y no manifestar absolutamente nada sobre cómo va el caso de Dane", detalló.

Ante lo mediático que fue el caso contra la empresaria y cada nuevo detalle que se conocía sobre sus intentos de salir de prisión, la pareja de Epa Colombia explicó que ahora prefiere que el caso siga avanzando sin revelar detalles al público.

"Simplemente estamos aferrados a la oración, decretando que pronto ella pueda estar con nosotros, con su hija, con su familia y esperando el milagro de Dios, porque la justicia divina es la más perfecta que existe. Gracias por su amor, por su cariño y por siempre apoyarnos", concluyó la mujer.

¿Qué fue lo último que se supo del caso de Epa Colombia?

En septiembre, Noticias Caracol tuvo acceso al documento completo de la nueva tutela radicada por la defensa de la influenciadora. El abogado de creadora explicó que se espera "tumbar la sentencia" con la estrategia.

Su nuevo apoderado, el abogado Sofonías Santacruz Carabalí, le confirmó a Noticias Caracol Digital que formuló una acción de amparo constitucional, también denominada tutela, ante la Corte Constitucional y en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

La finalidad principal de esta acción es lograr la libertad definitiva de Barrera, solicitando la nulidad de lo actuado desde la diligencia de allanamiento a cargos. Al respecto, la defensa argumenta en el documento de la tutela, conocido por Noticias Caracol, que su representada no fue juzgada con base en un "derecho penal de acto", sino por un "derecho penal de autor", al castigarla no solo por la acción vandálica, sino por su personalidad como influencer.

