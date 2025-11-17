¿Quién es la exparticipante del Desafío, integrante de Omega, que aspira a ser Señorita Colombia?

La temporada del Concurso Nacional de Belleza ya está en marcha y todo está listo para que las candidatas aspirantes a Señorita Colombia busquen la anhelada corona nacional. Entre ellas, una figura conocida por los televidentes de Caracol Televisión, quien ha llamado la atención recientemente. Se trata de María Paz, exparticipante del Desafío, quien hoy vive uno de los capítulos más emocionantes de su vida.



Actualmente, María Paz ostenta el título de Señorita Región Andina y se encuentra concentrada en su presentación rumbo al certamen más importante del país, celebrado el 17 de noviembre de 2025, como es costumbre, en la ciudad de Cartagena. En una anterior entrevista al programa La Red, María Paz explicó que con disciplina, entusiasmo y la determinación que la caracteriza desde su paso por la televisión, está enfocada en cumplir el sueño que la ha acompañado desde niña, convertirse en Señorita Colombia. "El gusto por los reinados los he tenido toda la vida, crecí viendo el Concurso Nacional de la Belleza, soy apasionada por las reinas de belleza", expresó.



De las pantallas de Caracol Televisión al Reinado Nacional

Aunque su participación en el Desafío 2023 fue corta, María Paz lo recuerda como una experiencia que marcó un antes y un después en su vida. “Fue una experiencia inolvidable”, asegura. Para ella, competir en un reality de exigencia física y mental fue el impulso que necesitaba para atreverse a explorar otras facetas de sí misma, entre ellas, el mundo de los reinados.

Ese interés nació mucho antes, pues su madre fue Señora Colombia, y aunque no logró llevarse la corona, llegó muy lejos en el certamen. Ese ejemplo familiar fue suficiente para despertar su curiosidad por los concursos de belleza. Sin embargo, por estudiar en un colegio de monjas nunca tuvo la posibilidad de participar antes. “Crecí viéndola y admirando eso en ella”, admitió.

Antes de enfocarse en las pasarelas, María Paz dedicó buena parte de su vida al deporte. Fue campeona nacional de patinaje de carreras y deportista de alto rendimiento, trayectoria que le permitió desarrollar mucha disciplina y resistencia. Aun así, confiesa que siempre sintió un dilema entre mantener el cuerpo de una atleta o el de una reina de belleza. Durante este tiempo ha podido encontrar un equilibrio.



“Toda la vida he sido muy dedicada con el deporte, me ha tocado bajarle un poco y enfocarme más hacia la preparación que conlleva ser una reina”, relató. Además, dejó claro que detrás de todo lo que las personas ven, hay un trabajo constante: “Mucha gente cree que esto es muy fácil, pero lleva demasiado esfuerzo”.



La actual Señorita Región Andina es odontóloga de profesión, una carrera que le ha permitido trabajar de cerca con comunidades vulnerables. Gracias a su formación, ha podido brindar apoyo a niños con labio y paladar hendido, una labor social que impulsa el Reinado Nacional de la Belleza.

¿Por qué Catalina Duque no estará en el certamen Señorita Colombia 2025-2026?

Uno de los momentos más esperados del Concurso Nacional de la Belleza es el último desfile de la reina vigente, cuando se despide del público antes de entregar la corona a su sucesora. Sin embargo, este año ese instante no ocurrirá como de costumbre.

Catalina Duque, Señorita Colombia 2024-2025, no estará presente en la ceremonia de coronación. La razón es que actualmente se encuentra en Tokio, Japón, cumpliendo con sus compromisos internacionales al representar a Colombia en Miss International 2025. La edición número 63 del certamen se desarrollará hasta el 27 de noviembre, lo que hace prácticamente imposible que pueda regresar a Cartagena para participar en el evento.

La ausencia de Catalina deja abierta la duda entre los seguidores del certamen sobre quién será la encargada de coronar a la próxima Señorita Colombia 2025. Hasta el momento, el Concurso Nacional de la Belleza no ha confirmado quién asumirá ese papel, aunque se espera que sea la virreina nacional, Nicolle Ospina.

Lo único seguro es que María Paz, junto a las demás 25 aspirantes, buscará conquistar la tradicional corona del concurso y convertirse en la sucesora de Catalina, en una de las noches más esperadas del año para la belleza colombiana.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL