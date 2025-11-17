En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
TRUMO HABLA DE COLOMBIA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / ¿Quién es la exparticipante del Desafío, integrante de Omega, que aspira a ser Señorita Colombia?

¿Quién es la exparticipante del Desafío, integrante de Omega, que aspira a ser Señorita Colombia?

La exparticipante del Desafío, hoy representante de la Región Andina, llega al Concurso Nacional de Belleza decidida a cumplir el sueño de toda su vida: convertirse en Señorita Colombia.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de nov, 2025
Comparta en:
¿Quién es la exparticipante del Desafío, integrante de Omega que aspira ser Señorita Colombia?
La exdesafiante busca cumplir su sueño de ser Señorita Colombia -
Tomada de redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad