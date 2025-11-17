En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BOMBARDEO EN GUAVIARE
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
ELECCIONES CHILE
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Karol G anuncia nueva era musical y primera canción habla de un amor que "no tuvo futuro"

Karol G anuncia nueva era musical y primera canción habla de un amor que "no tuvo futuro"

Tras su paso por los Latin Grammy, Karol G está lista para lanzar nueva música y reveló la fecha en la que saldrá su próxima canción.

Por: María Paula González
Actualizado: 17 de nov, 2025
Comparta en:
Karol G
Karol G anuncia fecha de lanzamiento de su nueva canción -
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad