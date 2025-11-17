Karol G anuncia nueva era musical y primera canción habla de un amor que "no tuvo futuro"

Se acabó la era de 'Tropicoqueta' y Karol G está lista para presentar a sus seguidores una nueva etapa de su carrera musical. Luego de un paso exitoso por los Latin Grammy 2025, la artista paisa ha revelado a sus seguidores la fecha de lanzamiento de su próxima canción.

Además de revelar el nombre de la nueva canción y la estética de esta nueva etapa musical con un video en sus redes sociales, lo que ha llamado la atención de sus seguidores es lo que dice La Bichota en la publicación. La canción aparentemente hablará de un amor que llegó a su final, esto en medio de los rumores que han surgido sobre su relación con Feid.



¿Cuándo sale la nueva canción de Karol G?

La nueva canción de Karol G se llama 'Única' y, según indicó en su publicación, estará disponible en plataformas el próximo jueves 20 de noviembre. El tema musical es una colaboración con el productor puertorriqueño Tainy, lo que para muchos ya implica un sello de calidad y éxito en el próximo sencillo de la paisa.

'Única' marcaría así el salto de Karol G de 'Tropicoqueta' a una nueva era de su carrera, aparentemente más internacional y con otros ritmos. Si en 'Tropicoqueta' la paisa le dio a sus seguidores una exploración por ritmos latinos y recuerdos de la música latina; todo parece indicar que esta nueva etapa tiene un camino lleno de reflexión, sentimientos y magia.



En la portada del sencillo, publicada en el perfil de Tainy, el dibujo refleja a lo que parece ser un hada o una sirena frente a otra figura mística femenina muy poderosa. El arte, realizado por Yoshitaka Amano, destaca por sus colores cálidos y trazos finos.



¿Karol G confirma rumores en nueva canción?

Algo que llamó la atención del video publicado por La Bichota en sus redes sociales son las palabras que dice la cantante en el mismo, dando a entender el tema de su nueva canción, y todo parece indicar que se trata del final de una relación.



"Nos dimos el lujo de vivir lo que nunca debimos. No hubo futuro, pero hubo verdad. Y en ese silencio después de amarnos, entendí que hay amores que solo acaban en una noche, pero se quedan viviendo en uno para siempre", dice la paisa mientras en las imágenes se puede ver a la cantante en dos momentos entre la oscuridad y la luz.

En un primer momento Karol G está en un bosque oscuro, arrodillada en el pasto, pero luego está en una casa con muchas ventanas, recibiendo el sol. La cantante está de pie, luciendo un vestido blanco con una cabellera rubia que llega hasta el suelo mientras contempla el océano. Todo está abierto a interpretaciones que los internautas ya empiezan a relacionar con su vida personal, pero en lo que todos coinciden es que "será un éxito".



El paso de Karol G por los Latin Grammy 2025

Karol G fue una de las grandes triunfadoras de la noche. La artista se hizo con dos de los premios más codiciados: canción del año y mejor canción tropical, ambos por su éxito 'Si Antes Te Hubiera Conocido'.

La composición ganadora, además de Karol G, lleva el crédito de Edgar Barrera y Andrés Jael Correa Ríos. En su discurso de aceptación, la artista compartió un mensaje de profunda resonancia sobre la resiliencia, hablando de cómo superó la inseguridad y el "ruido externo" que constantemente está cuestionando el éxito de los demás.

Pero eso no fue todo, la cantante también protagonizó uno de los momentos más memorables de la transmisión junto a la leyenda de la música mexicana, Marco Antonio Solís. La dupla interpretó por primera vez en vivo su colaboración, 'Coleccionando Heridas', un dueto que fue descrito como un momento histórico que logró unir generaciones de fanáticos latinos.

