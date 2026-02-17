Murió reconocido actor de 'La vendedora de rosas': Lady Tabares confirmó la noticia

El cine colombiano suma una nueva pérdida. Se trata del actor Jhon Fredy Ríos, conocido por su participación en la película 'La vendedora de rosas', quien falleció el pasado 14 de febrero de 2026. La noticia fue dada a conocer por Lady Tabares, quien hizo parte del elenco principal del largometraje y compartió el anuncio mediante sus redes sociales.

Estrenada en 1998 y dirigida por Víctor Gaviria, 'La vendedora de rosas' es una de las producciones más representativas del cine nacional. La historia, inspirada libremente en el cuento 'La vendedora de cerillas', de Hans Christian Andersen, retrata la vida de niños y adolescentes en situación de calle en Medellín, en medio de la violencia y la exclusión social.

La crudeza de las historias de los protagonistas, todos ellos 'actores naturales', sacudieron al país y al mundo cinematográfico.



Falleció Jhon Fredy Ríos, actor de 'La vendedora de rosas'

Ríos interpretó el personaje de 'Chocolatina', uno de los jóvenes que integran la historia ambientada en las calles de Medellín en la década de los noventa. Su participación hizo parte del grupo de actores naturales que fueron seleccionados para la producción, una característica que marcó el estilo de la cinta desde su estreno.



El mensaje publicado por Tabares fue breve. En sus historias de Instagram expresó que su compañero "se ha ido a los brazos del Señor" y pidió a sus seguidores elevar oraciones por su descanso. La publicación se difundió rápidamente y generó reacciones entre usuarios que recordaron la película y el impacto que tuvo en el país.

"Familia, hoy día triste, y por ese amor que le han tenido a la película La vendedora de rosas. Con tristeza les cuento que nuestro compañero Jhon Fredy Ríos, quien se desempeñó en el papel de Chocolatina, ha fallecido, se ha ido a los brazos del señor. Descanse en paz", escribió. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las causas del fallecimiento, o pronunciamientos oficiales por parte de familiares.



Lady Tabares ya había hablado de la salud de Ríos

Luego de que circularan versiones sobre el fallecimiento de Jhon Fredy Ríos, recordado por su papel de 'Chocolatina' en La vendedora de rosas, volvió a tomar relevancia una publicación anterior de Lady Tabares en la que se refería a su estado de salud.

En ese mensaje, compartido en 2019 en su cuenta oficial de Instagram, la actriz explicó que Ríos seguía con vida, pero que se encontraba en silla de ruedas como consecuencia de un ataque con arma de fuego.

"John Fredy Ríos más conocido como Chocolatina, actor natural de #lavendedoraderosaspelicula. Quien aún vive y se encuentra en silla de ruedas debido a un ataque con arma de fuego. Que Dios te bendiga pues amigo", escribió Tabares en aquella ocasión. El mensaje cerraba con un saludo a sus seguidores.

Ríos hizo parte del grupo de actores naturales que participaron en la película dirigida por Víctor Gaviria, una producción que retrató la vida de niños y jóvenes en situación de calle en Medellín durante los años noventa.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co