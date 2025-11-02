Emotivo mensaje de Shakira tras recorrer las calles de Bogotá en Halloween: "Qué orgullosa me sentí"

Shakira fue vista caminando por las calles de Bogotá en la pasada noche de Halloween junto a sus hijos, Milan y Sasha, disfrutando de la tradicional noche de pedir dulces. La cantante, que se encuentra en Colombia como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, aprovechó unas horas antes de su concierto en el centro de eventos Vive Claro Distrito Cultural para disfrutar de la festividad en familia.

Vestida con un traje de la época victoriana, Shakira compartió el recorrido con sus hijos, quienes también se sumaron al ambiente festivo: Milan eligió un disfraz de conejo, mientras que Sasha optó por uno de vampiro. Vecinos y transeúntes captaron el momento en fotos y videos que rápidamente circularon en redes sociales. En las fotos también se le vio rodeada de personas disfrazadas de astronautas, personajes de cómic y trajes de fantasía.



Shakira explicó la razón por la que recorrió las calles de Bogotá en Halloween

Horas más tarde, ya sobre el escenario, la cantante ofreció un concierto que reunió a más de 40.000 personas en el Distrito Cultural Vive Claro. El evento, uno de los más esperados de su gira, incluyó un repertorio que combinó clásicos de su trayectoria con canciones de su nuevo álbum, además de una colaboración especial con la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, dirigida por la maestra Paola Ávila.

En medio del espectáculo, Shakira dedicó unos minutos para dirigirse al público recordando su adolescencia y los primeros pasos que dio en su carrera musical desde Bogotá. "Salí con mis hijos a pedir dulces por las calles de Bogotá… y qué orgullosa me sentí de mostrarles esta ciudad", dijo ante los asistentes.



"Estoy enamorada de Bogotá. Me acuerdo cuando tenía 13 años y vine por primera vez a grabar mi primer álbum, Magia. Y también cuando, a los 16, me vine a vivir aquí, a una residencia de señoritas. Todo lo que ha pasado desde entonces… De verdad, gracias a ustedes he realizado una gran parte de mis sueños. Toda una vida acompañada por su cariño y su apoyo", expresó la artista.



La cantante también aprovechó para introducir la interpretación de una de sus canciones más significativas, Antología, dedicándola a sus seguidores: "Esta canción es para ustedes. Gracias por haberme traído hasta aquí, en esta vida y en esta historia que hemos construido juntos".



Concierto de Shakira en la capital contó con la Filarmónica de Mujeres de Bogotá

40 mil personas en Bogotá asistirán al concierto de la intérprete de 'Loba', el cual se realizará escenario de Vive Claro Distrito Cultural en la noche de este 1 de noviembre y hace parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran'. El espectáculo busca cautivar una vez más a los fanáticos de barranquillera, con una selección que incluirá tanto sus clásicos más recordados como las canciones de su nuevo álbum.

Además, contará con novedades que no formaron parte del show de febrero, entre ellas, la presentación especial de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá, que añadirá un toque único a la experiencia musical y simboliza la unión de dos mundos distintos: por un lado, el de la artista colombiana de mayor proyección internacional, y por otro, el de las jóvenes intérpretes que están renovando la escena musical a través del trabajo colectivo.

La Filarmónica de Mujeres de Bogotá, bajo la dirección de la maestra Paola Ávila, se distingue por su alto nivel artístico y por su compromiso con la igualdad de género en la música. De esta forma, la cantante barranquillera, quien ha promovido la educación y el liderazgo femenino a través de su Fundación Pies Descalzos, se une a una agrupación que representa esos mismos ideales dentro del panorama cultural.

