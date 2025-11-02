En vivo
ENTRETENIMIENTO

Emotivo mensaje de Shakira tras recorrer las calles de Bogotá en Halloween: "Qué orgullosa me sentí"

Emotivo mensaje de Shakira tras recorrer las calles de Bogotá en Halloween: "Qué orgullosa me sentí"

La cantante barranquillera sorprendió a cientos de bogotanos al salir a pedir dulces junto a sus hijos antes de su concierto en el Distrito Cultural Vive Claro.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 2 de nov, 2025
Shakira recorrió las calles de Bogotá en Halloween
Vestida con un traje de la época victoriana, Shakira compartió el recorrido con sus hijos. -
Redes sociales

