Murió famoso actor de 'El príncipe del rap' a los 42 años

El mundo del entretenimiento llora la muerte de una nueva figura. Se trata del actor Floyd Roger Myers Jr., de 42 años, recordado por darle vida a la versión joven de Will Smith en un episodio de 'El príncipe del rap de Bel-Air'.



¿De qué murió Floyd Roger?

La noticia de la muerte del actor de 42 años la dio a conocer su madre en declaraciones al medio estadounidense TMZ. La mujer explicó que Floyd Roger Myers Jr. murió en la madrugada del 30 de octubre en su residencia en Maryland, Estados Unidos.

Renee Trice, mamá del famoso, detalló que el actor llevaba años enfrentando complicaciones de salud. Entre esas complicaciones estaban tres ataques cardíacos. El medio internacional indicó que, precisamente, todo parece indicar que el actor murió por un infarto.

La noche anterior a su fallecimiento, Floyd Roger había hablado con su madre y nada parecía alarmar al reconocido intérprete. Por su parte, Tyree Trice, hermana de Floyd también indicó que creó una plataforma de GoFundMe para recaudar los fondos para los gastos funerarios del actor y, de la misma forma, para ayudar a los cuatro hijos que deja el famoso.



"Era un padre devoto, un hermano cariñoso y un amigo cuya bondad, risa y calidez tocaban a todos los que conocía", escribió Tyree Trice en la plataforma.



¿Quién era Floyd Roger Myers Jr.?

Floyd Roger Myers Jr. fue un actor cuyo nombre quedó grabado en la memoria de los aficionados a la comedia gracias a un papel icónico, aunque breve, en la popular serie de los 90, 'El príncipe de Bel-Air'. Aunque su trayectoria no fue extensa, logró participar en producciones televisivas clave de la época.



Además de este rol, Myers Jr. formó parte del elenco de la miniserie biográfica 'Los Jackson: Un sueño americano' (The Jacksons: An American Dream), donde tuvo la oportunidad de dar vida a Marlon Jackson en sus años de infancia. En el año 2000, su carrera en televisión se complementó con una aparición en un episodio del drama juvenil 'Young Americans'.

Más allá de su trabajo frente a las cámaras, Floyd Roger Myers Jr. también demostró un fuerte compromiso social y comunitario. Fue cofundador de la organización sin ánimo de lucro "Fellaship Men's Group", un colectivo enfocado en ofrecer apoyo emocional y promover activamente la salud mental entre los hombres. Lamentablemente, Myers Jr. falleció a los 42 años, dejando un recuerdo en el entretenimiento y un testimonio de labor social.

De hecho, en las redes sociales del colectivo se publicó un emotivo mensaje por su fallecimiento, señalando que con su muerte no se terminará su causa. "Se ha ido, pero nunca lo olvidaremos. La misión continuará en tu honor. ¡La próxima reunión de hombres será memorable, tal y como habíamos hablado! Te queremos, hermano, descansa en paz, el hermano mayor se encargará de todo a partir de ahora".

