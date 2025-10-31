En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Murió famoso actor de 'El príncipe del rap' a los 42 años

Murió famoso actor de 'El príncipe del rap' a los 42 años

Floyd Roger Myers Jr. tuvo una importante participación en la famosa serie de los 90s.

Por: María Paula González
Actualizado: 31 de oct, 2025
Actor de El príncipe del rap que murió
Floyd Roger Myers Jr. sufrió varios ataques cardíacos en los últimos años -
Foto: @rocwonder

