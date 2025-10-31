¿Quién es Brendan Buckley, el baterista de Shakira que se roba la atención en los conciertos?

No solo la voz y movimientos de Shakira atrapan a los miles de asistentes a sus conciertos, también hay integrantes de su equipo de trabajo que se roban la atención de los fanáticos y todo queda registrado en las redes sociales.

Recientemente se ha notado en las plataformas digitales que no solo Natalia Palomares, bailarina que acompaña a 'La Loba' en los conciertos atrapa miradas por su talento y belleza, sino también Brendan Buckley, el baterista de la banda de la barranquillera.



¿Quién es Brendan Buckley?

En los resúmenes que publican varios fanáticos de los conciertos de Shakira ha llamado la atención que muchos mencionan que a lo largo del espectáculo los descrestó la apariencia y carisma del percusionista, por lo que han acudido a las redes sociales para buscarlo y se han encontrado con una persona muy interesante.

Con el paso de los conciertos de la gira de 'Las Mujeres Ya No Lloran' se ha notado que cuando la barranquillera hace una pausa para presentar a la banda que la acompaña, el publico 'enloquece' cada vez más cuando menciona Buckley.



Sobre Brendan Buckley se sabe que es un baterista y productor musical estadounidense con mucha experiencia, nacido en Nueva Jersey. Con el paso de los años se ha convertido en un talentoso baterista que ha trabajado con una gran variedad de artistas internacionales, entre ellos Shakira, con quien lleva colaborando más de dos décadas.



De hecho, Buckley se ha convertido en parte fundamental en la etapa creativa de la barranquillera, siendo uno de los talentosos músicos que ayudó a construir los arreglos musicales de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, que se ha convertido en una de las más exitosas de una artista latina a lo largo del año. Otros de los artistas con los que ha colaborado son: Perry Farrell y Morrissey.

En una entrevista que concedió el hombre, que además es un apasionado por las artes marciales según se puede ver en sus redes sociales, reveló detalles de su trabajo con la colombiana, resaltando que "nos entendemos extraordinariamente bien a nivel musical". Agregó que "luego de tanto tiempo a su lado, puedo decidir intuitivamente qué grooves, qué ritmos van a hacerla sentir más cómoda en el escenario o en el estudio. Es una mujer que trabaja realmente duro, más que ningún otro artista que haya conocido".



Concierto de Shakira en Bogotá

El próximo concierto en el que Brendan Buckley estará acompañando a Shakira será el sábado 1 de noviembre en el escenario del Vive Claro Distrito Cultural. El evento promete emocionar nuevamente a todos los seguidores de 'La Loba' con todos sus temas de antaño y los de su más reciente álbum, pero también promete sorpresas que no se vieron en febrero, como la participación de la Filarmónica de Mujeres de Bogotá.

Más de 40 mil personas se preparan para el vivir este concierto de Shakira con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' en Bogotá, luego de dos fechas exitosas en Cali. El evento se convierte en uno de los más esperados de los últimos meses del año, luego de que la barranquillera se presentará en febrero en la capital y varios fanáticos no alcanzaran entradas para las dos fechas agotadas en El Campín.

Las próximas fechas de Shakira con su gira:



01 Nov — Bogotá, Colombia — Vive Claro

08 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

09 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

11 Nov — Quito, Ecuador — Estadio Olímpico Atahualpa

15 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

16 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

18 Nov — Cercado de Lima, Perú — Estadio Nacional

22 Nov — Ñuñoa, Chile — Estadio Nacional

28 Nov — Asunción, Paraguay — Estadio Ueno La Nueva Olla

29 Nov — Asunción, Paraguay — Estadio Ueno La Nueva Olla

03 Dic — Montevideo, Uruguay — Estadio Centenario

04 Dic — Montevideo, Uruguay — Estadio Centenario

08 Dic — Buenos Aires, Argentina — Estadio Vélez Sarsfield

09 Dic — Buenos Aires, Argentina — Estadio Vélez Sarsfield

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL