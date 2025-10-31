En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MARÍA JOSÉ ARDILA
ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
MISIÓN DE VERIFICACIÓN
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / ¿Quién es Brendan Buckley, el baterista de Shakira que se roba la atención en los conciertos?

¿Quién es Brendan Buckley, el baterista de Shakira que se roba la atención en los conciertos?

El baterista de Shakira brilla en todas sus presentaciones a lo largo de la gira Las Mujeres Ya No Lloran.

Por: María Paula González
Actualizado: 31 de oct, 2025
Comparta en:
Baterista Shakira
Brendan Bukley acompaña a Shakira en sus conciertos y ha ganado mucho afecto de los fanáticos -
Foto: @brendanbuckley

Publicidad

Publicidad

Publicidad