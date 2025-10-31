Megadeth confirma regreso a Colombia con gira y álbum de despedida: ¿cuándo y dónde será?

Megadeth es noticia mundial, luego de confirmar a sus fanáticos la fecha de lanzamiento de su álbum de despedida y, a su vez, las fechas de sus conciertos por Latinoamérica con su última gira. La banda estadounidense incluyó a Colombia en su última celebración, luego de haberse presentado en Bogotá en 2024.



¿Cuándo y dónde es el concierto de Megadeth en Bogotá?

La despedida de Megadeth de su público colombiano será el próximo 26 de abril de 2026 en el escenario del Movistar Arena. 'This Was Our Life' es el nombre que la banda de trash metal a su última gira, con la cual cierran más de 40 años de historia musical y de la que harán parte a Colombia, un país que siempre los ha recibido con la mejor energía.

Listado de precios para Megadeth en Colombia



Tribuna Fan Sur - Etapa 1 $647.000

Tribuna Fan Sur - Etapa 2 $706.000

Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218) - Etapa 1 $434.900

Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218) - Etapa 2 $470.300

Piso 2 (206 & 214) - Etapa 1 $399.600

Piso 2 (206 & 214) - Etapa 2 $414.900

Platea - Etapa 1: $352.400

Platea - Etapa 2: $399.600

Piso 3 (307 - 313) - Etapa 1 $269.900

Piso 3 (307 - 313) - Etapa 2 $293.500

Piso 3 (302 - 306 & 314 - 318) - Etapa 1 $234.600

Piso 3 (302 - 306 & 314 - 318) - Etapa 2 $269.900

La venta de boletería se llevará a cabo en la página oficial de TuBoleta con varias preventas para los interesados. La primera preventa será para los fans oficiales de Megadeth en Colombia y empezará el próximo 3 de noviembre a las 10:00 a. m. e irá hasta el miércoles 5 de noviembre a las 9:59 a. m.

Luego será el turno de los clientes Movistar Total, quienes podrán acceder a la compra de entradas desde el martes 4 de noviembre a las 10:00 a. m. y hasta el jueves 6 de noviembre a las 9:59 a. m. Por su parte, los clientes de Bancos AVAL también tendrán acceso exclusivo desde el miércoles 5 de noviembre a las 10:00 a. m. hasta el viernes 7 de noviembre a las 9:59 a. m. Finalmente, la venta para el público general con todos los medios de pago iniciará el viernes 7 de noviembre a las 10:00 a. m. hasta agotar existencias.



Megadeth hace cover de Metallica en su último álbum

El último álbum de Megadeth llevará el mismo nombre de la banda conformada actualmente por Dave Mustaine, Dirk Vebeuren, Teemu Mäntysaari y James LoMenzo y será lanzado el próximo 23 de enero de 2026. Recientemente la banda reveló todo el listado de canciones que hará parte de este último trabajo discográfico y una de las canciones llamó particularmente la atención de su público.



Se trata de 'Ride the Lightning', un tema de Metallica lanzado en 1984 y que ahora será interpretado por Megadeth, banda con la que ha existido una rivalidad por años. Dave Mustaine explicó que el motivo de grabar un cover del tema de Metallica se da para cerrar el capítulo que los ha convertido en enemigos a lo largo de los años.



"En el nuevo álbum grabamos Ride the Lightning. Y la razón por la que lo hicimos fue, obviamente, porque es una canción en la que tuve mucho que ver al escribirla. Cuando James Hetfield y yo estábamos trabajando en la canción, me quedó claro, desde que James empezó a tocar la guitarra, lo buen guitarrista que era. Y pensé que sería muy bueno cerrar el círculo: mostrar respeto, tocar las canciones que escribí con Metallica y honrar nuestra amistad", aseguró.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL