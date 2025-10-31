Colombia tiene su propio Billboard Hot 100: Kapo, Blessd, Ryan Castro y Beéle lo lideran

Se reveló el primer listado Billboard Hot 100 de Colombia, un listado que por años ha mostrado los resultados de la industria musical en diferentes países y a nivel mundial. Ahora los colombianos podrán saber semanalmente el listado de las 100 canciones más escuchadas en el país.
"Gracias a una recopilación de datos, que abarca desde los impactos de la radio hasta el streaming, obtenidos a partir de información de Luminate y con el acompañamiento de ACR Decibeles, el servicio líder en monitoreo radial en Colombia que analiza en tiempo real la música más escuchada en radio, televisión y plataformas digitales, gracias a una tecnología de rastreo sonoro, que permite conocer las tendencias y el consumo musical en el país", señaló Billboard en un comunicado.
Billboard lidera a nivel mundial los charts musicales, los que dan a conocer cómo reacciona el público de cada país a los lanzamientos de los grandes artistas nacionales e internacionales. El primer listado de Colombia es el de la semana del 29 de octubre, demostrando que en el país lidera el género urbano, con artistas como Kapo, Beéle, Blessd y Ryan Castro entre los favoritos del público.
Con los datos revelados se puede establecer que Blessd es uno de los artistas más escuchados en el país, con 10 canciones dentro del listado. Luego está Beéle (9), Karol G (7), Bad Bunny (7), Feid (6), Ryan Castro (6), Kapo (5), Kris R (5), Rauw Alejandro (3) y Fuerza Regida (3).
Las 100 canciones más escuchadas en Colombia, según Billboard
- DÓNDE – Kapo, Ryan Castro
- YOGURCITO REMIX (feat. Kris R., ROA) – Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA
- COMO OREO – Blessd, Fuerza Regida, Ovy On The Drums
- top diesel – Beéle
- Ba Ba Bad Remix – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro, Busy Signal
- La Plena - W Sound 05 – W Sound, Beéle, Ovy On The Drums
- quédate – Beéle
- no tiene sentido – Beéle
- si te pillara – Beéle
- Portate Bonito – Anuel AA, Blessd, Ovy On The Drums
- SANKA – Ryan Castro, Dongo
- AMISTA – Blessd, Ovy On The Drums
- La Fórmula – Luis Alfonso
- YO y TÚ – Ovy On The Drums, Quevedo, Beéle
- TU VAS SIN (fav) – Rels B
- mi refe – Beéle, Ovy On The Drums
- Coleccionando Heridas – KAROL G, Marco Antonio Solís
- UNA NOCHE DE LOCURA – Blessd, Sebastian Ledher, Tayson Kryss, Joseph Ren
- Hasta Aquí Llegué – Nanpa Básico, Beéle
- Enamorarte Mil Veces – Fonseca, Manuel Medrano
- BOMBASTIK<3 – Ryan Castro, Blaiz Fayah, Tribal Kush
- SOBELOVE – Beéle
- X TI – Kapo, Feid
- SE LO JURO MOR – Feid
- BAILE INoLVIDABLE – Bad Bunny
- Quiero + – Greeicy
- VITAMINA – JOMBRIEL, DFZM, JØTTA
- OHNANA – Kapo
- UWAIE – Kapo
- Milagros – KAROL G
- BRONCEADOR – Maluma
- El Beneficio De La Duda – Grupo Firme
- COQUETA – FUERZA REGIDA, GRUPO FRONTERA
- Ultra Complicado (feat. Sebas) [Remix] – Kenny Die, SebaS (Feat. Blessd, Kris R.)
- IMAGÍNATE – DANNY OCEAN, KAPO
- Algo Que Se Quede – Grupo Niche
- OJALA – Ryan Castro
- Soltera – W Sound, Blessd, Ovy On The Drums
- COSITAS – KRIS R., BLESSD
- LUNA – Feid
- URUS BLUE – Blessd
- capaz – Alleh, Yorghaki
- +57 – DFZM, Feid, KAROL G
- En Privado – Xavi, Manuel Turizo
- Solcito – Miguel Bueno, Juan Duque
- VOLVAMOS A SER NOVIOS – SILVESTRE DANGOND, JUANCHO DE LA ESPRIELLA
- Si Antes Te Hubiera Conocido – KAROL G
- Mirame – BLESSD, OVY ON THE DRUMS
- El Agropecuario – Joaquin Guiller
- JOKER – BLESSD, KRIS R.
- DtMF – Bad Bunny
- ORION – BOZA, ELENA ROSE
- Parte & Choke – JOMBRIEL, RYAN CASTRO, ALEX KR
- Me Rehuso – Danny Ocean
- Es Un Secreto – Plan B
- KHE? – RAUW ALEJANDRO, ROMEO SANTOS
- Marlboro Rojo – FUERZA REGIDA
- PALABRAS SOBRAN – Blessd
- Solos – Tony Dize
- FRENTE AL MAR – Beéle
- El Mayor De Los Ranas – Victor Valverde
- Ayer Y Hoy – La Combinación Vallenata
- Me Hace Daño Verte – Fresto
- Que Pasaría... – Rauw Alejandro, Bad Bunny
- WYA – J Abdiel, Izaak
- 444 – Yan Block, Panda Black
- Hiekka – Nicky Jam, Beéle
- Las Piponas – Kris R.
- My Space – Don Omar
- Siempre Sere – Tito Rojas
- Viajando Por El Mundo – KAROL G
- Sin Sentimientos – Grupo Niche
- VOY A LLeVARTE PA PR – BAD BUNNY
- EL AMOR DE SU VIDA – Grupo Frontera, Grupo Firme
- Mal Amor – Luis Alberto Posada
- VeLDa – Bad Bunny, Omar Courtz, Dei V
- SE ME OLVIDA – Feid, Maisak
- LA CANCIÓN – J Balvin
- EoO – Bad Bunny
- Pa Que la Pases Bien – Arcángel
- Diles – Bad Bunny, Farruko
- ELECTROLIBONBON – KRIS R., PRODMONJA
- Corazon De Acero – Yiyo Sarante
- TU SANCHO – Fuerza Regida
- Golden – REI AMI, Kpop Demon Hunters Cast, EJAE, AUDREY NUNA, HUNTR/X, David Guetta
- BUENOS TERMINOS – Rauw Alejandro
- LATINA FOREVA – KAROL G
- RX – Don Omar
- Permitame – Tony Dize
- DETRAS DE TU ALMA – MORA
- Manos de Tijera – Yiyo Sarante
- Rosas – La Oreja de Van Gogh
- MAS QUE AMIGOS – Blessd
- FRECUENCIA – LOS DAREYES DE LA SIERRA
- Hace Mucho Tiempo – Arcángel
- FDSR – Ryan Castro, Maisak
- Si Te Pudiera Mentir – Calibre 50
- QLOO* – Young Cister, Kreamly
- Que Locura Enamorarme De Ti – Eddie Santiago
- Ferxxo 100 – Feid
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL