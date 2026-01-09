My Chemical Romance aplaza concierto en Bogotá: esta es la nueva fecha

A través de sus redes sociales, la banda estadounidense My Chemical Romance anunció a sus fanáticos colombianos que decidieron aplazar el concierto que tenían programado en Bogotá, Colombia, para el próximo 22 de enero. La agrupación señaló que los fans tendrán que esperar unas semanas más para verlos en vivo por primera vez en el país.

"Debido a razones ajenas a nosotros, la promotora o el recinto, hemos tomado la difícil decisión de posponer nuestro concierto en Bogotá, Colombia",se lee en el comunicado. "La nueva fecha será el martes 10 de febrero de 2026".

La banda también confirmó que la presentación de The Hives como la banda telonera sigue en pie para el 10 de febrero, así como los horarios del concierto. "Las demás fechas en Sudamérica y Ciudad de México se mantendrán según lo previsto", aclararon.



"Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda causar a nuestros fans y esperamos verlos en unas semanas", finalizó MCR en su comunicado.



Páramo Presenta, empresa promotora del evento, compartió el mismo comunicado de la banda, señalando My Chemical Romance se presentará en el Vive Claro el próximo 10 de febrero, dos semanas después de lo que se había anunciado.



¿Qué pueden hacer los fans?

Tras el anuncio de My Chemical Romance, Ticketmaster confirmó que las entradas que ya fueron adquiridas por los fans para el show del 22 de enero "seguirán siendo válidas para el concierto del 10 de febrero de 2026 en la misma ubicación".

Este cambio de fecha afecta a todos los fans, especialmente a aquellos que planearon viajar desde otras ciudades del país, incluso desde otros países para ver a la banda en Bogotá. En caso de tener vuelos y hospedajes pagos, tendrán que intentar con las aerolíneas y hoteles cambiar su fecha o pedir un reembolso en caso de ser posible.

Para quienes debido a este cambio de fecha ya no puedan asistir al evento, Ticketmaster también habilitó la opción de pedir la devolución del dinero. "Podrán realizar la solicitud de devolución hasta el 14 de Enero de 2026 a través del siguiente enlace: Ticketmaster Colombia, con el asunto: “DEVOLUCIÓN MY CHEMICAL ROMANCE”.

Detallaron que "las devoluciones se realizarán por el valor total de las boletas, sin el cargo por servicio, y serán procesadas de acuerdo con el método de pago inicial utilizado para la compra". Es decir, quienes hicieron su compra con tarjeta débito, crédito u otro medio de pago electrónico "recibirá el reembolso automático al medio de pago utilizado".

Mientras que quienes hicieron su compra en efectivo deberán agregar en su solicitud los siguientes datos:



Nombre completo del comprador

Tipo y número de documento de identificación • del comprador

Número de celular del comprador

Correo electrónico del comprador

Número de entradas adquiridas

Localidad de las entradas

Número de folio (número de orden)

Certificación Bancaria del titular de la compra para efectuar el reembolso

Copia de la cédula de ciudadanía

My Chemical Romance es una de las bandas más icónicas del rock alternativo y emo de inicios de los 2000. A pesar de separación en 2013, la agrupación se ha reencontrado en varias ocasiones desde 2022, emocionando a todos sus fanáticos a nivel mundial. Sin embargo, los reencuentros de los artistas han sido principalmente en Estados Unidos y llegando a sus fanáticos hispanos tan solo en México.

Todas las fechas de My Chemical Romance por Latinoamérica son:

25 de enero de 2026 – Estadio Nacional – Lima, Perú

28 y 29 de enero de 2026 – Estadio Bicentenario Municipal de La Florida – Santiago, Chile

1 de febrero de 2026 – Estadio Huracán – Buenos Aires, Argentina

5 de febrero de 2026 – Allianz Parque – São Paulo, Brasil

10 de febrero de 2026 – Vive Claro Distrito Cultural – Bogotá, Colombia

13 de febrero de 2026 – Estadio GNP Seguros – Ciudad de México, México

14 de febrero de 2026 – Estadio GNP Seguros – Ciudad de México, México

