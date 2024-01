Esposa de Egidio Cuadrado revela cuál es el estado de salud del acordeonero

Durante los últimos días, los fanáticos del vallenato han manifestado en redes sociales su preocupación por la salud del acordeonero Egidio Cuadrado , de quien se informó que fue sometido a una cirugía la semana pasada y supuestamente se encontraba en una UCI.

Si bien es cierto que el músico se sometió a una intervención quirúrgica el 11 de enero y todavía permanece bajo revisión de los médicos, la esposa del músico ha calmado los ánimos de los seguidores del acordeonero señalando que está bien de salud.

Según se había comunicado en medios locales, complicaciones de salud llevaron al acordeonero de 70 años a estar hospitalizado desde el pasado 18 de diciembre. El jueves 11 de enero fue sometido a una cirugía en la Clínica Foscal en Bucaramanga, Santander, en donde permanecería en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Fanny Maldonado, esposa de Egidio Cuadrado, aseguró en diálogo con el diario El Tiempo que no es cierto que el artista esté en una UCI, sino que permanece en el hospital recuperándose.

"Está divinamente. Le hicieron una pequeña operación, pero todo fue bien. No sé por qué han dicho que estaba en la UCI, que estaba intubado. No, no. Eso no es cierto. No está grave ni estuvo en UCI ni nada de esas cosas, gracias a Dios", aseguró la mujer y agregó que es probable que al músico villanuevero le den de alta este fin de semana.

En Caracol Radio, la esposa de Egidio Cuadrado señaló que el acordeonero acudió al médico el pasado 18 de diciembre por un dolor en el lado derecho de la espalda. En medio de algunos exámenes, le detectaron una masa en el lugar, por lo que fue sometido a una biopsia.

Hasta el hospital en Bucaramanga fueron a visitarlo su colega Carlos Vives, junto a su esposa Claudia Elena, para desearle una pronta recuperación.

"Él está en buen estado de salud, él tenía un dolor en la parte derecha, le hicieron exámenes y le sacaron una biopsia, pero no fue nada grave ni una operación complicada. No se preocupen porque hay maestro para rato". aseguró en la emisora la esposa del artista vallenato.

Durante los últimos meses, los seguidores de Egidio Cuadrado estaban preocupados al notar que el músico perdió bastante peso, por lo que ahora, en las plataformas digitales, amigos, colegas y fanáticos le mandan mensajes de pronta recuperación a uno de los acordeoneros más importantes de Colombia.

El pasado 15 de diciembre, el acordeonero acompañó a Carlos Vives sobre el escenario en el estadio El Campín de Bogotá, en medio de la celebración de los 30 años de carrera del samario.