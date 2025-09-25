En vivo
ENTRETENIMIENTO
ENTRETENIMIENTO  / "Estoy soltera por voluntad propia": Jessica Cediel habla del celibato y lo que busca en un hombre

"Estoy soltera por voluntad propia": Jessica Cediel habla del celibato y lo que busca en un hombre

Jessica Cediel respondió una de las preguntas que más le hacen en redes sociales. ¿Por qué está soltera?

Por: María Paula González
Actualizado: 25 de sept, 2025
Jessica Cediel
Jessica Cediel reveló por qué está soltera -
Foto: @jessicacedielnet

