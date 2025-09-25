"Estoy soltera por voluntad propia": Jessica Cediel habla del celibato y lo que busca en un hombre

La presentadora colombiana Jessica Cediel vuelve a causar revuelo en las redes sociales con declaraciones sobre su vida amorosa. Como muchas otras famosas, el amor suele ser un tema que le genera muchas preguntas de sus seguidores, especialmente porque en el caso de la bogotana, lleva soltera varios años.

En una nueva publicación en sus redes sociales, Jessica Cediel volvió a hablar sobre su decisión de mantenerse soltera y las cualidades que espera tenga el próximo hombre que logre conquistar su corazón. Para sorpresa de muchos de sus seguidores, la mujer confesó que lleva mucho tiempo sin tener pareja sentimental.



¿Por qué Jessica Cediel decidió estar soltera?

En primera medida, la presentadora señaló que lee los comentarios que hacen algunas personas cuando saben que lleva varios años soltera. "Debe joder mucho" o "eso es que nadie se la aguanta", le dicen algunos y ella señaló que la razón es mucho más espiritual y propia.

"Estoy soltera por voluntad propia y estoy esperando un hombre de Dios", aseveró en un video Jessica Cediel. Luego de decir esa afirmación, la mujer procedió a detallar lo que espera de un hombre en este momento de su vida. "Me derrite un hombre de Dios, un hombre que se respete, que se guarde, que se ame tanto como lo estoy haciendo yo. Un hombre que ame ver prédicas, que nos sentemos a hablar de Dios, que me diga un domingo: vamos al servicio".



Cediel insistió en que "me estoy guardando para mi pareja especial, me estoy guardando para esa persona que Dios tiene para mi vida y tengo la fe absoluta que en el momento justo va a llegar".

La presentadora colombiana señaló que constantemente está recibiendo preguntas de sus seguidores sobre su vida amorosa, sorprendidos por no tener detalles sobre una pareja de la famosa desde hace varios años. Cediel detalló que está enfocada en la construcción de su vida espiritual, siguiendo la palabra de Dios y, por ende, esperando que a su vida llegue un hombre con sus mismos ideales.

Aprovechó su video para compartir un mensaje a sus seguidores. "Mi invitación es a que se guarden si están solteros o si tienen la intención de construir algo bonito, cuídense. Te lo digo con todo el cariño y respeto del mundo. Yo llevo más de un año célibe y no me he muerto gente, por el contrario, me siento mucho más linda, más liviana, más pura".

Jessica Cediel le recalcó a sus seguidores que en las relaciones sexuales no solo se intercambian "besitos, cositas ricas y fluidos", señaló que también "es un intercambio de alma, de espíritus y de igual forma con las personas que has estado y con las personas que tu pareja ha estado. ¿Te imaginas esa locura? Te invito a que, aunque no tengas las mismas creencias que yo, lo intentes por curiosidad, puedes empezar con uno o dos meses sin sexo".

En los comentarios, los seguidores de Jessica Cediel aplaudieron su mensaje y decisión de vida. "Maravilloso mensaje, eso hace parte del famoso amor propio cuidar de tu energía"; "Estoy de acuerdo contigo"; "Estoy igual que tú y ha sido hermoso"; "Yo también estoy en celibato hasta que llegue el hombre indicado"; "El tiempo de Dios es perfecto, sin afanes llegará la persona indicada", se lee en algunas reacciones.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL