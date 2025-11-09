En vivo
Medicamento que necesitaba llegó el día de su funeral: crudo relato de demoras en sistema de salud

“A ella le quitaron la posibilidad de vivir”, dice entre lágrimas la hija de una mujer que luchó por su vida durante los dos meses que esperó por la medicina que necesitaba para su tratamiento.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 9 de nov, 2025
Sin medicamentos en Colombia

