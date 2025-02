Ex estrella de Disney casi pierde un ojo en el cumpleaños de su esposo: "Vivir para contarlo"

Lo que empezó como una celebración para la actriz Christy Carlson y su esposo Brendan Rooney, terminó en un terrible evento que pudo convertirse en una tragedia. El pasado 7 de febrero la famosa ex estrella de Disney Channel decidió sorprender a su pareja en su cumpleaños con un regalo especial y, en medio de la fiesta, casi pierde la vida.

Actriz casi pierde su ojo por un disparo

"Ayer fue el cumpleaños de mi marido y lo llevé a disparar palomas de arcilla como regalo", detalló la actriz en un video que publicó en sus redes sociales para explicar lo sucedido. Carlson agregó que la sorpresa a su esposo se llevó a cabo sin contratiempos o problemas porque cumplieron con las indicaciones de seguridad.

(Lea también: Maluma revela que está luchando contra la ansiedad: "Dejé de fumar, dejé de tomar" )

Sin embargo, cerca a ellos se estaba llevando a cabo otra celebración en la que no tuvieron en cuenta las mismas medidas que ellos. "Dispararon en la dirección equivocada y me dispararon en la cara. Recibí el disparo en el ojo. No fue nada divertido", aseguró.

Publicidad

La actriz que participó en exitosas series infantiles de Disney Channel como 'Even Stevens' o 'Kim Possible' explicó que el impacto la hirió en cinco partes de su cara, pero el disparo dio en la parte de abajo de su ojo, donde todavía tiene fragmentos de la bala.

"Recibí el impacto en cinco lugares, uno a menos de una pulgada del centro del ojo", agregó y señaló que gracias a la rápida acción de su esposo pudo ser trasladada a un centro médico, donde fue atendida y los médicos lograron salvar su ojo.

Publicidad

Por fortuna, la bala no alcanzó el ojo de la actriz, motivo por el que no está afectada su visión. Sin embargo, permanecerá bajo observación, pues los médicos no pueden sacar el pedazo de bala que quedó cerca de su ojo. Le indicaron que sería un riesgo extraerlo quirúrgicamente en este momento.

(Lea también: Reconocido actor de Soy Luna murió a los 31 años: esto es lo que se sabe )

Christy Carlson agradeció en la publicación a su esposo y la oportunidad de "seguir viva" y "estar a salvo". Finalizó su video diciendo que "todo se está aclarando. Pero debo decir que me dispararon en la cara y vivir para contarlo. Agradece cada día".

Por su parte, su esposo hizo una publicación con una foto de la actriz en el hospital y también agradeció que las cosas no hayan terminado peor. "Eres la mujer más valiente, fuerte, estoica y echada para adelante que jamás he conocido. Estoy tan agradecido de que estés viva. Tan agradecido de que seas la madre de nuestras hijas. No sabría qué hacer sin ti".