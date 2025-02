Maluma revela que está luchando contra la ansiedad: "Dejé de fumar, dejé de tomar"

A través de sus redes sociales, Maluma decidió compartir nuevos detalles sobre el proceso que está viviendo hace varios meses. El cantante de 31 años confesó que tiene ansiedad y reveló la manera en la que ha estado enfrentando este problema de salud mental.

"Han pasado muchas cosas que me han hecho abrir los ojos", empezó diciendo el artista paisa y agregó que, aunque pocos puedan creerlo, él también pasa por momentos de inseguridad, confusión y desasosiego.

En medio de esto, Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, reveló que ha acudido a diferentes personas en busca de ayuda para encontrar respuestas sobre lo que estaba sintiendo y recientemente encontró una que quiso compartir con sus 64 millones de seguidores en Instagram.

¿Qué le está pasando a Maluma?

Maluma ha compartido reflexiones en sus redes sociales sobre su nuevo estilo de vida - Foto: @maluma

Maluma detalló que en medio de una terapia que realizó, logró obtener una respuesta clave a su momento de vida. "Tuve una experiencia universal, conecté mi cerebro de una manera que nunca lo había hecho, toqué lugares a los que nunca había entrado a mi mente y vi tantas cosas", aseguró el colombiano.

El artista paisa aclaró que "yo he estado bien, ojo, pero he tenido momentos de incomodidad, claramente ansiedad, mucha ansiedad". Para el cantante descubrir que estaba pasando por esta situación no fue sencillo y a lo largo de estos meses ha identificado que es un tema con el que lleva varios años.

"Jamás había pasado por momentos de ansiedad porque siempre le puse curas, no me estaba dando cuenta, simplemente me iba a tomar los chorros con los parceros o me fumaba algo que me relajara, pero nunca dejaba que el fondo de esto llegara a mi porque tenía miedo de enfrentarlo", compartió.

Contó que en los últimos meses tuvo un "despertar" y por esa razón decidió tomarse una pausa y alejarse de la "vida social" que llevaba hasta el momento para analizar lo que pasaba en su interior. "Pasé por momentos complejos y descubrí muchas cosas mías, de mi familia y mi entorno ... dejé de fumar, dejé de tomar y ser ese Juan Luis que venía siendo", compartió.

El intérprete de 'Hawái' agregó que en su camino ha conocido "personas místicas", que le han enseñado a meditar y "me han mostrado el camino del budismo". Todo esto como una forma de ayudarlo en su proceso espiritual y de sanación.

"Creo que encontré una respuesta demasiado mágica y es: nadie, nada, pero absolutamente nada, iba a poder sanarme más que yo mismo, más que mirarme al espejo y decirme: 'vamos adelante'. Uno es el creador de su destino, de su presente", aseguró Maluma en su reflexión compartida en sus historias de Instagram.

¿Maluma se retirará de la música?

Maluma señaló que en este momento está trabajando en "volver a ser ese Juan Luis lleno de chispa, lleno de vida" y que, por el momento, seguirá con su estilo de vida saludable y espiritual. "Sin curas en el alma, ya sé qué soy y voy a seguir construyendo esa persona".

Sobre su carrera, aseguró que no dejará la música y su propósito de ser un artista internacional. Pero que seguirá tomándose su tiempo para mejorar su vida.

"Cuando sea el momento de pensar en música, pensaré en música. Tengo como 50 canciones grabadas, tengo palos guardados, sé que los tengo, tengo todo para seguir rompiendo y seguir siendo esa estrella internacional, pero en este momento me quiero dedicar a sanar y ayudar a sanar a las personas", concluyó.