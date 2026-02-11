Murió uno de los protagonistas de Dawson’s Creek tras enfrentar una batalla contra el cáncer

El mundo del entretenimiento despide a James Van Der Beek, reconocido actor que marcó a toda una generación con su papel protagónico en Dawson’s Creek y que también participó en producciones como Scary Movie. El intérprete fallece a los 48 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal, enfermedad que enfrentó con discreción, valentía y profunda fe, según confirma su familia.



La noticia es dada a conocer por su esposa, Kimberly Van Der Beek, a través de un emotivo mensaje compartido en redes sociales. “Nuestro amado James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana”, expresa el comunicado. En el texto, la familia resalta la entereza del actor en sus últimos días: “Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán”.

En el mismo mensaje, solicitó respeto en medio del duelo. “Por ahora, pedimos tranquilidad y privacidad mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”. La partida del actor generó de una ola de reacciones en la industria del entretenimiento.

Van Der Beek había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3 en agosto de 2023. Durante más de un año manejó la situación en privado, hasta que en noviembre de 2024 decidió hablar públicamente al enterarse de que un tabloide planeaba revelar la información.



En su momento declaró a People: "Hasta ahora he estado lidiando con esto de manera privada, recibiendo tratamiento y mejorando mi salud general con mayor concentración que nunca". Además, agrega con esperanza. "Estoy en un buen momento y me siento fuerte. Ha sido toda una iniciación, y les contaré más cuando esté listo".



¿Quién era James Van Der Beek?

James Van Der Beek salta a la fama a finales de los años 90 al interpretar a Dawson Leery en la exitosa serie Dawson’s Creek, producción que se mantuvo al aire durante seis temporadas y se convierte en un fenómeno juvenil. Su personaje, sensible y soñador, conectó con millones de espectadores y lo posicionó como uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense.

Tras ese éxito, amplió su carrera en el cine con títulos como Varsity Blues y The Rules of Attraction, además de participar en más de 60 proyectos entre películas y series. Su versatilidad le permitió transitar entre el drama, la comedia y la sátira, incluyendo su recordada aparición en la franquicia Scary Movie.

Ese mismo talento y carisma lo llevaron a integrar el elenco del programa “¿Quién es la máscara?” en su versión estadounidense el año pasado, donde volvió a conectar con el público desde un formato completamente distinto.

Más allá de los reflectores, Van Der Beek se definió siempre por su rol como padre y esposo. Junto a Kimberly formó una familia con seis hijos, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. Durante su proceso de salud, reconoció públicamente lo difícil que resultó no poder cumplir con sus responsabilidades cotidianas.

En su cumpleaños número 48 admitió que “ya no podía ser el marido que ayudaba a (su) esposa” y “ya no podía ser un padre que pudiera recoger a sus hijos, dejarlos y estar ahí para ellos”.

En medio del tratamiento, el actor enfrentó también dificultades económicas derivadas de los costos médicos. Incluso decide subastar recuerdos autografiados de Varsity Blues para ayudar a financiar su atención. Ahora, tras su fallecimiento, su esposa impulsó una colecta a través de GoFundMe titulada Apoyo a la familia de James Van Der Beek. En la descripción se lee: “James Van Der Beek fue un querido esposo, padre y amigo que marcó la vida de todos a su alrededor. Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, James falleció el 11 de febrero de 2026, dejando atrás a su devota esposa, Kimberly, y a sus seis maravillosos hijos”.

El mensaje añade que la familia enfrenta “no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera” y que “cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas”.

La muerte de James Van Der Beek deja un vacío en la televisión y el cine, pero también el recuerdo de un hombre que, hasta el final, eligió hablar de amor, fe y del valor del tiempo compartido. Su legado artístico permanece en la memoria de quienes crecieron viéndolo en pantalla y en la huella imborrable que deja en su familia y en sus seguidores alrededor del mundo.

