Toy Story 5 estrena nuevo tráiler: juguetes contra tecnología

Este 19 de febrero Disney y Pixar sorprendieron al mundo con un nuevo tráiler y póster de la esperada película Toy Story 5. La cinta animada emociona a todos aquellos que crecieron viendo a entrañables personajes como Buzz Lightyear y Woody.



¿Qué pasa en el nuevo tráiler de Toy Story?

Muchas personas crecieron viendo Toy Story y las aventuras que enfrenta el grupo de juguetes en cada película: la llegada de juguetes innovadores, el crecimiento de los niños y los cambios de casa. Ahora, en esta quinta entrega, la historia se sigue actualizando con lo que pasa en la sociedad y es la llegada de las pantallas para entretener a los más pequeños.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Buzz Lightyear, Jessie y el resto del grupo se reencuentran con Woody cuando los juguetes se ven amenazados por Lilypad (con la voz en inglés de Greta Lee), una nueva tableta que llega para entretener de una manera diferente a Bonnie.

Esta entrega da a los fans de la historia el esperado reencuentro de Woody con todos sus amigos, luego de que en Toy Story 4 el vaquero decidiera abandonar el hogar y unirse a los juguetes perdidos para ayudar a muchos más. Con la llegada de nuevos y más entretenidos dispositivos tecnológicos actuales, será necesario que todos colaboren junto a los personajes conocidos y otros completamente nuevos.



¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

La llegada de esta película a salas de cine ocurrirá el próximo 18 de junio y Disney sin duda le apuesta a que esta sea uno de sus más exitosos estrenos en taquilla.



Toy Story 5 está dirigida por el ganador del Premio de la Academia Andrew Stanton, recordado por su trabajo en otras increíbles películas animadas como WALL-E, Buscando a Nemo y Buscando a Dory. Codirigida por Kenna Harris, de Ciao Alberto, producida por Lindsey Collis, de Red, WALL-E y Buscando a Dory, y cuenta con música original del ganador del Premio de la Academia Randy Newman, quien regresa para componer su quinta película de Toy Story.



El elenco de voces en inglés previamente anunciado incluye a Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Greta Lee (Lilypad), Conan O’Brien (Smarty Pants) y Tony Hale (Forky).

Publicidad

También completan el elenco de voces en inglés John Ratzenberger como Hamm, el sarcástico chanchito alcancía; Wallace Shawn como Rex, el ansioso tiranosaurio rex; Blake Clark como el siempre leal Slinky; Jeff Bergman como el irónico Señor Cara de Papa; Anna Vocino como la maternal Señora Cara de Papa; Annie Potts como la aventurera Bo Peep; Bonnie Hunt como Dolly, la sabia muñeca de trapo; Melissa Villaseñor como Karen Beverly, el juguete casero de Bonnie hecho con un cuchillo de plástico; John Hopkins como el distinguido erizo de peluche Señor Pricklepants; Kristen Schaal como Trixie, la triceratops; Ernie Hudson como la figura de acción Combat Carl; y Keanu Reeves como el temerario juguete canadiense Duke Caboom.

Varios actores se suman al increíble elenco de voces en inglés, entre ellos Craig Robinson como Atlas, un alegre y parlante juguete hipopótamo con GPS; Shelby Rabara como Snappy, la entusiasta cámara de fotos de juguete; Scarlett Spears como Bonnie, la dulce y tímida niña de 8 años; Mykal-Michelle Harris como Blaze, una niña independiente de 8 años amante de los animales; y Matty Matheson como el juguete temeroso de la tecnología, Dr. Nutcase.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL