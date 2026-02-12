¿De qué murió el actor James Van Der Beek, protagonista de Dawson's Creek?

La noticia de la muerte de James Van Der Beek, el icónico protagonista de la serie juvenil 'Dawson's Creek', ha sacudido al mundo del espectáculo y a una generación que creció con él.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El actor, que dio vida al inolvidable Dawson Leery, perdió la vida a causa de un cáncer de colon, una enfermedad que enfrentó con valentía y que lo llevó a dedicar sus últimos meses a una misión crucial, generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana.



¿Cómo fue diagnosticado James Van Der Beek?

El camino de Van Der Beek con la enfermedad comenzó en la segunda mitad de 2023, cuando recibió el diagnóstico inicial. Fiel a su estilo reservado, el actor decidió llevar el proceso de manera privada durante más de un año, revelando la noticia al público apenas en noviembre de 2024. "He estado lidiando con esto prácticamente en secreto durante un tiempo, y en el pasado, me ha resultado útil y catártico compartir las cosas públicamente", contó a People.

En sus declaraciones a medios como Business Insider, James relató que los primeros indicios fueron cambios en sus deposiciones, un síntoma que inicialmente podría parecer menor pero que es una de las señales de alerta más comunes de este tipo de cáncer. Al someterse a las pruebas correspondientes, los médicos determinaron que se encontraba en la etapa tres de la enfermedad.



En términos médicos, esto significaba que el cáncer ya no estaba localizado únicamente en el revestimiento del colon, sino que se había propagado a los ganglios linfáticos cercanos.



La detección temprana del cáncer de colon es clave para poder luchar contra la enfermedad y tener un resultado favorable. Estos son algunos de los síntomas que pueden generar una primera alerta a las personas:



Sangre en las heces: Esta puede presentarse como rojo brillante (a veces confundida con hemorroides) o de color rojo oscuro/negro, lo que indica que proviene del intestino o el estómago. Cambios en el hábito intestinal: Notar que se va al baño con más frecuencia o que la consistencia de la materia fecal cambia a más líquida o más dura de lo habitual. Malestar abdominal: Sentir dolor, hinchazón o la sensación constante de que el vientre está lleno.

Además de estas señales, existen otros síntomas secundarios como la pérdida de peso injustificada, cansancio extremo, mareos o la sensación de no haber vaciado el intestino correctamente después de defecar.



Así fueron los últimos días de vida de Van Der Beek

Tan solo dos semanas antes de su muerte, James Van Der Beek se encontraba celebrando los cumpleaños de dos miembros muy importantes de su familia: si padre y su hija Annabel. "Son una maravilla y estoy increíblemente agradecido de tenerlos en mi vida. El mundo es un lugar mejor gracias a ustedes dos", escribió el actor en la publicación que le dedicó a ambos en sus redes.



Exesposa de James Van Der Beek publicó emotiva carta

"Estoy desconsolada por la pérdida de mi querido James. Estoy especialmente desconsolada por su increíble esposa Kimberly, sus hermosos hijos y su maravillosa familia: Jim, Jared, Juliana y todos sus seres queridos y amigos, a quienes sé que amaba profundamente", escribió la actriz Heather McComb, quien fue la primera esposa de Van Der Beek.

Publicidad

Los famosos empezaron a salir a finales de la década de los 90's, se casaron en 2003 y estuvieron juntos hasta 2009, oficialmente se divorciaron en marzo de 2010. McComb le rindió homenaje en sus redes publicando algunas fotos de los cumpleaños que compartieron juntos.

"Así es como siempre veré a James: inocente, bondadoso y puro de corazón. ¡Qué gran viaje compartimos a lo largo de los años! Estoy aquí con inmensa gratitud por la conexión especial, la amistad y el amor que James y yo compartimos, y que ha perdurado durante décadas. Atesoraré las últimas palabras de amor que intercambiamos", agregó la mujer.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL