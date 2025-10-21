Exparticipante de La Voz Colombia murió por agresivo cáncer: estuvo en el equipo de Ricardo Montaner

Hay luto en la música colombiana tras confirmarse que el cantante Joan Sebastián Alarcón, quien participó en el reality La Voz Colombia en el año 2012. El hombre llevaba enfrentando un cáncer muy fuerte y hace tan solo unos días había denunciado la mala atención médica que estaba recibiendo en Barranquilla.



¿Qué le pasó al exparticipante de La Voz Colombia?

Hasta donde el cantante colombiano había compartido en sus redes sociales, fue diagnosticado con cáncer en uno de sus riñones en 2024, luego de sufrir una trombosis. Alarcón enfrentó la enfermedad con valentía y compartía con sus seguidores en redes sociales cada progreso y cada derrota.

La derrota más reciente la compartió el pasado 13 de octubre, cuando publicó en su perfil la que sería su última publicación. Fue una denuncia luego de haber pasado 30 horas esperando ser atendido por urgencias. "30 horas esperando por ser atendido en la Clínica Portoazul Auna en Barranquilla! Teniendo un diagnóstico tan grave y crónico como cáncer de células renales estadio IV y una reciente metástasis peritoneal compatible con carcinomatosis peritoneal".

Alarcón denunció supuestos "maltratos" y "demoras injustificadas" en su atención y agregó que los médicos de la clínica no entendieron su caso y, en lugar de buscar atención para un cáncer renal, creyeron que tenía cálculos renales. "Queda mejor y más fácil irse uno a morir a su propia casa", escribió.



El exparticipante de La Voz Colombia pidió a sus seguidores compartir su publicación y hacer un llamado al equipo médico y autoridades barranquilleras para recibir la atención que necesitaba, ya que su salud se iba deteriorando con el paso de las horas.



"Si algo me ocurre en los días próximos dentro o fuera de esta institución, hago responsable a la Clínica PortoAzul y a todo su personal médico administrativo. Es la hora y hoy 13 de octubre de 2025 (30 horas después) que no ha llegado a mi habitación ni un solo especialista de mi diagnóstico, llámese Oncología, dolor y paliativos. No hay otra palabra, son unos ASESINOS!", concluyó.

Tras esa publicación, familiares de Joan Sebastián informaron días más tarde sobre su fallecimiento. La noticia causó indignación y tristeza en seguidores y colegas del cantantes.



¿Qué dijo la clínica?

Por su parte, algunos días después de la publicación de Alarcón y tras su fallecimiento, la Clínica Portoazul Auna emitió un comunicado oficial. Enviaron sus condolencias a la familia del cantante y señalaron que "en Auna, la salud, seguridad y bienestar de nuestros pacientes son y seguirán siendo nuestra máxima prioridad. Rechazamos enfáticamente las afirmaciones que cuestionan la calidad de la atención brindada".

"Desde su ingreso, el paciente recibió atención integral y oportuna por parte de nuestro equipo médico y de enfermería, cumpliendo con todos los protocolos establecidos de calidad y seguridad del paciente. Aunque la situación implicó desafíos en la interacción médico-paciente, nuestro personal actuó siempre con profesionalismo y manteniendo la más alta calidad en la atención", aclararon.



¿Cómo fue el paso de Joan Sebastián Alarcón por La Voz Colombia?

Joan Sebastián Alarcón hizo parte de La Voz Colombia en 2012, conformando parte del equipo del coach Ricardo Montaner. De hecho una de las presentaciones más emotivas y recordadas del intérprete en medio del programa fue un homenaje que le hizo a su coach al cantar el tema 'Me va a extrañar'.

