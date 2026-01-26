Falleció a los 57 años Gabriel Garzón, la voz que dio vida al tierno Topo Gigio

Con una icónica y tierna voz, Gabriel Garzón dio vida al pequeño ratoncito que marcó a toda una generación. Por ello, la industria del doblaje y el entretenimiento infantil atraviesa momentos de luto tras conocerse la muerte del reconocido actor que interpretó en Latinoamérica al entrañable Topo Gigio, personaje que durante décadas acompañó a niños y adultos con mensajes de ternura e inocencia.



La noticia del fallecimiento de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, ocurrido a los 57 años, fue confirmada por el comediante Jorge Falcón, amigo cercano del artista. A través de su cuenta de Instagram, Falcón compartió una imagen junto a Garzón y un emotivo mensaje de despedida que rápidamente generó reacciones entre colegas y seguidores.

“Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua, descansa en paz querido amigo”, escribió el comediante el domingo 25 de enero, sin ofrecer detalles adicionales sobre las circunstancias del deceso.

Hasta el momento, no se han revelado las causas oficiales de la muerte del actor de doblaje. Sin embargo, según los medios, se conocía que su estado de salud era delicado desde finales de 2025. Semanas antes de su fallecimiento, el propio Jorge Falcón había solicitado de manera urgente donadores de sangre para Garzón, lo que evidenciaba un complicado panorama médico.



De acuerdo con publicaciones realizadas en redes sociales, el actor habría enfrentado problemas de salud desde principios de diciembre, situación que movilizó a colegas y amigos del medio artístico.



¿Quién era Gabriel Ernesto Garzón Lozano?

Gabriel Ernesto Garzón Lozano fue una figura ampliamente respetada en el ámbito del doblaje y la titiritería en México. Su carrera artística inició en 1994, cuando comenzó a prestar su voz al personaje de Topo Gigio, un rol que con el tiempo se convertiría en su sello más recordado. Además de actor de doblaje, Garzón se desempeñó como titiritero, locutor, comediante y productor de televisión.

Entre sus trabajos más representativos se encuentran participaciones en programas como ‘La casa de la risa’ y ‘El espacio del Tío Gamboín’, producciones que forman parte de la memoria de la televisión mexicana. Su talento también se extendió a la radio y otros formatos audiovisuales, donde dejó huella por su creatividad y compromiso con el entretenimiento familiar.

En el ámbito personal, Gabriel Garzón enfrentó momentos difíciles, pues según los medios en 2016 sufrió un grave accidente que derivó en la amputación de su pierna izquierda.

La voz que Garzón inmortalizó tiene un origen que se remonta varias décadas atrás. Topo Gigio fue creado en 1959 por la artista italiana Maria Perego, quien concibió al personaje como un ratón de grandes orejas y rostro amable. Durante más de 50 años, Topo Gigio se convirtió en un ícono global de la televisión infantil, cautivando a generaciones de niños en distintos países.

Fabricado con cuerpo de espuma y hule, y animado mediante técnicas de titiritería, el personaje trascendió fronteras gracias a su dulzura y carisma. Uno de sus mayores éxitos, por el que ha sido constantemente recordado, es la canción “Hasta mañana a la camita”, melodía que durante años fue utilizada por muchos padres para arrullar a sus hijos y que, hasta hoy, acumula más de 26 millones de visualizaciones en YouTube.

Hoy, su legado permanece en cada frase, en cada gesto y voz de aquel pequeño ratón que, con sencillez y ternura, enseñó a muchos a soñar.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co

