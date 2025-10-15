Conmovedoras palabras de la mamá de Valentina Castro, primera colombiana en Victoria's Secret

Todo está listo para una nueva edición del Victoria's Secret Fashion Show, uno de los eventos más esperados del calendario internacional de la moda. Este año, la jornada contará con la participación musical de Karol G y con un hecho inédito para Colombia: la presencia de Valentina Castro, una modelo de 20 años nacida en Tumaco, Nariño, que se convierte en la primera colombiana en desfilar para la reconocida marca de lencería.

La presentación se realizará en Nueva York y podrá verse a través de Prime Video y Amazon Live desde las 7:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), equivalente a las 6:00 p.m. en Colombia. Media hora antes, las plataformas digitales de la marca, YouTube, Instagram y TikTok, iniciarán la transmisión de la 'Pink Carpet', conducida por Law Roach y Zanna Roberts Rassi.



La historia de Valentina Castro: de hacer trenzas en Tumaco a pasarelas internacionales

La historia de Valentina Castro comenzó lejos de los reflectores. Nació en un hogar humilde del Pacífico colombiano, donde desde niña encontró en el arte de las trenzas una forma de expresión y una manera de apoyar económicamente a su familia. Con el tiempo, esa habilidad se convirtió también en su primer vínculo con la estética y la identidad afro, una relación que luego se transformó en el eje de su desarrollo profesional.

Su talento fue descubierto a través de las redes sociales. Un cazatalentos, Sebastián Bedoya, representante de Nefer Models, vio en su cuenta de Instagram un potencial que debía explorarse. Después de un proceso de preparación, Valentina empezó a ser convocada para distintos castings y presentaciones de moda, enfrentando las dificultades propias del comienzo en una industria altamente competitiva.



Y con apenas 18 años, logró desfilar para Louis Vuitton en París, una oportunidad que marcó el inicio de su carrera internacional. Poco después, participó en el desfile de Balmain Primavera/Verano 2026, una aparición que consolidó su proyección global y la acercó a nuevas colaboraciones con marcas de alto perfil.

El regreso del Victoria's Secret Fashion Show en 2024, tras haber sido suspendido en 2019, vino acompañado de un cambio en su enfoque. La marca decidió replantear su imagen para incluir modelos de distintas procedencias, contexturas y edades, en un intento por reflejar la diversidad real de las mujeres. Por lo que la inclusión de una modelo afrocolombiana como Valentina Castro representa un paso importante hacia una representación más amplia dentro del mundo de la moda.



Desde las redes sociales, la joven confirmó su participación con un mensaje que se volvió rápidamente viral: "Colombia in da house. Estaré en el show de @victoriassecret 2025, desfilando con @vspink". La publicación fue recibida con entusiasmo por cientos de usuarios que celebraron su logro y lo consideraron un motivo de orgullo nacional.



Habla mamá de Valentina Castro, modelo que representa a Colombia en Victoria's Secret

En Tumaco, la noticia despertó emoción en su familia y, sobre todo, en su madre, María Rojas, que junto con sus tías, primas y abuela, han compartido en Noticias Caracol en vivo lo que significa para ellas ver a Valentina cumplir un sueño que alguna vez parecía distante. Desde su casa, preparan camisetas, globos y una pequeña reunión familiar para ver la transmisión del desfile.

"Me siento emocionada. Es una niña extrovertida, alegre, le gusta cantar. Desde pequeña ella empezó a peinarse a ella, a la hermana y empezó a hacerse trenzas y también le ha gustado mucho la pintura. Es una persona muy humilde, cualquiera va a la casa y ella arregla todo lo que necesiten", relató su madre.

"Ella me dice que ha aprendido mucho, me dice 'mamá, yo antes veía la vida de otra manera', entonces la Valentina que era antes, ahora es otra, para expresarse, la manera de actuar, la vida la ha cambiado mucho y se ha vuelto más madura. Lo que siempre digo es que a pesar de todo ese recorrido, ella siempre tiene esa humildad con las personas en el barrio y a donde ella vaya", añadió.

Su madre también recordó los primeros pasos de la carrera de Valentina y los temores que enfrentó cuando la joven decidió viajar: "A veces uno de mamá tiene miedo, porque siempre le han salido cosas raras y me daba miedo; a pesar de eso, quiero que siga adelante, que siga luchando, a veces uno de mamá no quiere, pero los hijos resultan libres de lo que uno quiere", expresó.

El orgullo es evidente en sus palabras: "En Tumaco me dijeron que la gente estaba muy emocionada y pensaban hacer caravana. Me siento tan feliz, una emoción que jamás pensé que llegaría, como siempre digo, pasé del dolor a esa parte más linda, de extremo a extremo. Mandamos a hacer camisetas para ver el desfile y con globos, hacer picaditas y gritar. Cada vez que veo a mi hija en una pasarela, siempre grito porque siento que es la primera”.



La mirada de la familia de Valentina Castro

Sus palabras fueron complementadas por otros miembros de la familia, pues una de sus primas destacó la determinación y sencillez de la modelo: "Valentina ha sido una niña humilde, esforzada, valiente, siempre fiel a sus objetivos, con dedicación. Eso nos llena de mucho orgullo como familia, recordarla con esa sencillez, esa sonrisa, espontaneidad. Es un orgullo", indicó.

"Desde acá desearle miles de bendiciones, es un privilegio para todos nosotros. Como familia siempre tenemos que estar prestos a apoyar los sueños y lo que tú haces con esfuerzo, dedicación, alegría, es por eso que se le ha dado todo lo que tiene en este momento. Es un orgullo que, en medio de tanta violencia y noticias tristes, tú seas un ejemplo, no solo ahora, sino para muchas generaciones porque esto es para la historia".

Su tía también compartió unas palabras de afecto y reconocimiento: "Quiero decirle que ella es una muchacha esforzada y valiente, la conozco desde el vientre de la mamá y es un orgullo que siendo adulta, Dios le ha dado el privilegio de participar en esa importante carrera. Quiero que sepa que la queremos mucho, que siga adelante, ella se merece esa oportunidad porque ha sido una buena hija y una buena hermana".



Una noche histórica en el modelaje para Colombia

El desfile de este año tendrá una relevancia especial para el país, ya que, además de la participación de Valentina Castro como modelo, Karol G será la encargada de musicalizar el espectáculo, convirtiéndose en la primera artista en cantar en español sobre la pasarela de Victoria's Secret. Asimismo, la exreina y presentadora Daniella Álvarez fue invitada como representante de Colombia. Y, para Tumaco, el nombre de Valentina es motivo de orgullo y esperanza.

