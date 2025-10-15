En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP SOBRE VENEZUELA
PACTO HISTÓRICO
LUIS ALBERTO RENDÓN
TREN DE ARAGUA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Gamma rompe su mala racha y se impone en el Box Amarillo del Desafío Siglo XXI

Gamma rompe su mala racha y se impone en el Box Amarillo del Desafío Siglo XXI

La competencia, que puso a prueba la puntería, la coordinación y la estrategia, dejó además una nueva mujer sentenciada.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Gamma rompe su mala racha y se impone en el Box Amarillo del Desafío Siglo XXI
El equipo Gamma consiguió su primera victoria en el ciclo 14 al imponerse en la prueba de Sentencia y Hambre frente a Omega. -
El Desafío Siglo XXI

Publicidad

Publicidad

Publicidad