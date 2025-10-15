El regreso del Victoria's Secret Fashion Show a los escenarios de Nueva York marcó una de las noches más esperadas del año para la industria de la moda y la música. Esta vez, el espectáculo que reúne a modelos de talla mundial y artistas reconocidos tuvo un acento colombiano: Karol G debutó en el evento con una presentación que destacó por su sello latino.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Brooklyn Navy Yard, escenario del desfile, fue testigo del momento en que las luces se tiñeron de rojo para dar paso a la intérprete paisa. La audiencia, compuesta por celebridades, diseñadores y fanáticos de la marca, presenció cómo la artista apareció en el centro del escenario con un micrófono en mano, vestida con un enterizo translúcido adornado con pedrería roja, acompañado de un conjunto de lencería del mismo tono y un pareo largo que completaba el look diseñado especialmente para la ocasión.



Reviva aquí el show de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La presentación comenzó con "Ivonny Bonita", una de las canciones más sensuales de su álbum Tropicoqueta. Mientras sonaban los primeros acordes, las modelos de la marca desfilaron alrededor de ella con conjuntos escarlata brillantes y las tradicionales alas de la firma. La puesta en escena incorporó instrumentos en vivo, incluyendo un músico que acompañó con bongos los compases del tema, reforzando el aire tropical que caracteriza el nuevo sonido de la cantante.

Conforme avanzaba el show, las luces se movían al ritmo de los tambores y el público coreaba, hasta que Karol G cambió de ritmo con "Latina Foreva", una canción que celebra la identidad y la fuerza de las mujeres latinoamericanas. El cambio fue recibido con aplausos y gritos del público, que se levantó para acompañar el cierre de la segunda parte de su presentación.



A pocos segundos de que terminara la canción, el escenario se oscureció. Cuando volvió la luz, Karol G apareció nuevamente, esta vez sin el pareo y con unas enormes alas rubí, convirtiéndose simbólicamente en una nueva "ángel" de Victoria’s Secret.

Publicidad

La artista se convirtió en la primera cantante latina en ofrecer una presentación en vivo durante el Victoria's Secret Fashion Show, un espacio tradicionalmente dominado por artistas anglosajones. Durante la presentación, la organización del desfile destacó la importancia de contar con la intérprete colombiana. En un comunicado previo al evento, la marca señaló: "Este año queríamos una artista que reflejara la fuerza, la autenticidad y la evolución de las mujeres. Karol G representa todo eso y más".



Entre las modelos que compartieron escenario con Karol G estuvieron Irina Shayk, Imaan Hammam y Alex Consani, esta última reconocida por ser una de las primeras modelos transgénero en formar parte del evento. La inclusión de artistas y modelos de distintas procedencias fue uno de los ejes del regreso del show, que en esta edición apostó por la diversidad y la autenticidad femenina.

La presentación de Karol G se transmitió en directo a través de las plataformas oficiales de la marca y fue uno de los segmentos más comentados en redes sociales. Además, su participación coincidió con el lanzamiento de su último álbum, Tropicoqueta. Según medios estadounidenses, la presentación fue uno de los momentos más vistos de la transmisión y contribuyó a aumentar el interés por el desfile entre audiencias más jóvenes.



¿Qué colombianas participaron en el Victoria's Secret Fashion Show?

Si bien el desfile de Victoria’s Secret atrae la atención global por sus modelos icónicas como Adriana Lima, Gigi Hadid y Naomi Campbell, la edición de 2025 destacó particularmente para Latinoamérica, pues contó con la presencia de tres figuras colombianas clave. Karol G compartió el escenario con el grupo surcoreano Twice, la rapera Missy Elliot y la artista pop estadounidense Madison Beer.

Publicidad

El segundo nombre que resonó es el de Valentina Castro, quien hizo historia al ser la primera modelo colombiana en desfilar en la pasarela de la reconocida marca de lencería. Originaria de Tumaco, la modelo ha llevado su trayectoria desde su tierra natal, donde aprendió el oficio de hacer trenzas, hasta pasarelas de renombre internacional, incluyendo el desfile de Louis Vuitton, en París.

Finalmente, la exreina de belleza y presentadora Daniella Álvarez también formó parte de la delegación colombiana, anunciada como una de las invitadas especiales del evento. Álvarez, barranquillera, compartió un mensaje en sus redes sociales sobre este logro, manifestando una profunda emoción de ser parte de este evento representando a su país.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co