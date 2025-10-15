En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP SOBRE VENEZUELA
PACTO HISTÓRICO
LUIS ALBERTO RENDÓN
TREN DE ARAGUA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Reviva aquí el show de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025

Reviva aquí el show de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show 2025

La cantante colombiana debutó en el desfile de la reconocida marca con una puesta en escena que combinó ritmo e identidad latina.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Victoria's Secret Fashion Show 2025
Reviva aquí el show de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025
Victoria's Secret Fashion Show 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad