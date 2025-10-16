Greeicy se pronuncia por investigación contra su padre: "Es imposible que no duela el alma"

Luis Alberto Rendón Melo, papá de la cantante colombiana Greeicy Rendón, ha sido protagonista de noticias a nivel nacional e internacional luego de que la Fiscalía General de Colombia le imputara cargos secuestro simple y tortura agravada, por una situación violenta que ocurrió en la finca de la cantante en 2023.

Tras algunos días de silencio, la cantante apareció en sus redes sociales con un mensaje sobre su padre y la situación que están atravesando como familia.



¿Qué dijo Greeicy Rendón?

Con un emotivo video en el que muestra momentos inolvidables que ha vivido con su padre Luis Alberto Rendón, y escribió: "Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano… Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro, HONESTAMENTE, a nunca pasar por encima de nadie, me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta".

Greeicy Rendón agregó que "por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto; siento respeto, admiración y un amor profundo… amor real por los seres que son… que me hacen pensar que en este mundo si existe la gente bonita, la gente valiosa".



Sobre la situación puntual que están enfrentando con su familia y con su padre imputado por dos graves delitos, que no aceptó, la cantante señaló que hay un dolor profundo en su núcleo familiar, pero confía en que la verdad salga a la luz, dando a entender que confía en la inocencia de su progenitor.

"Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo MARAVILLOSOS que son como seres humanos y sé que la palabra maravillosos es GRANDE pero es que a ellos se les queda pequeña. Tiempo al tiempo, espacio a la VERDAD. Y aunque sufra el CORAZÓN… Siempre con la frente en ALTO porque la CONCIENCIA nos enseñó que si está LIMPIA bien se descansa".



¿De qué acusan al papá de Greeicy?

Los hechos por los que acusan a Luis Alberto Rendón ocurrieron el pasado 8 de mayo de 2023 en la finca propiedad de Greeicy Rendón, ubicada en Llanogrande, en Rionegro, Antioquia. Ese día en a casa de la famosa desaparecieron más de 1.000 millones de pesos (unos 250.000 dólares), entre dinero en efectivo y joyas que estaban dentro de una caja fuerte.

Según el ente acusador, en medio de lo ocurrido, el papá de la cantante contrató a cinco hombres para retener y golpear a dos trabajadores de su hija, a quienes acusó de robarse el dinero y joyas. La Fiscalía indicó que Rendón Melo lideró un “plan de justicia por mano propia” para recuperar lo hurtado, en el que habría cometido los delitos de secuestro simple y tortura agravada.

Luis Alberto Rendón fue capturado el pasado sábado e imputado por estos delitos, que le podrían dar una condena de hasta 60 años de prisión. El hombre no aceptó los cargos y estará en casa por cárcel mientras avanza el proceso.

La fiscal del caso detalló que los dos empleados de Greeicy Rendón fueron citados en la finca a una supuesta reunión, donde fueron abordados por otros hombres armados. "Denunciaron haber sido agredidas físicamente e intimidadas. Uno de los agresores cogió un martillo y lo golpeó en el brazo y en el pecho", detalló la defensa de las víctimas ante el juez.

