En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU.-VENEZUELA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
PASAPORTES COLOMBIA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Greeicy se pronuncia por investigación contra su padre: "Es imposible que no duela el alma"

Greeicy se pronuncia por investigación contra su padre: "Es imposible que no duela el alma"

La cantante Greeicy rompió el silencio luego de que la Fiscalía imputara a su papá, Luis Alberto Rendón, por unos hechos violentos ocurridos en su finca.

Por: María Paula González
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Papá de Greeicy
La cantante caleña publicó un conmovedor mensaje sobre su papá -
Fotos: Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad