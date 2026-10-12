Falleció RJ Mitte, recordado por su papel de Walter White Jr. en ‘Breaking Bad’

El actor estadounidense RJ Mitte, quien interpretó a Walter White Jr. en la serie ‘Breaking Bad’, falleció a los 34 años en Texas, según informó el portal estadounidense TMZ este lunes 12 de octubre. "Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte", dicen los representantes al medio.

Según los primeros reportes de las autoridades, la causa preliminar del deceso corresponde a un suicidio, aunque la investigación policial se mantiene abierta y en desarrollo.



Walter White Jr.: el personaje que marcó a una generación

RJ Mitte alcanzó la fama internacional tras encarnar a Walter White Jr. (también llamado Flynn en la trama), el hijo del protagonista Walter White (interpretado por Bryan Cranston) y Skyler White. Durante las cinco temporadas del drama, Mitte participó en un total de 56 episodios. Antes de consolidarse en esta producción premiada con el Emmy, el joven intérprete había iniciado su camino profesional trabajando como extra en proyectos juveniles como Hannah Montana y Everybody Hates Chris.

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Al igual que su personaje en la pantalla, Mitte fue diagnosticado con parálisis cerebral a los tres años de edad. Sin embargo, para interpretar a Walter White Jr., debió adaptar sus movimientos y aprender a caminar con muletas, dado que la condición del personaje era más pronunciada que la suya en la vida real.



A lo largo de su carrera, Mitte también participó en otros proyectos de cine y televisión, entre los que destacan largometrajes y series como The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice.



Un faro de activismo y lucha por la representación

Más allá de los escenarios, RJ Mitte convirtió su popularidad en un vehículo para la transformación social. Se desempeñó activamente como embajador de organizaciones como United Cerebral Palsy y Shriners Children's. Del mismo modo, ejerció la presidencia de The Mitte Foundation, una organización dedicada al respaldo de iniciativas comunitarias y a la erradicación de prejuicios en torno a las capacidades diferentes.



En distintas apariciones públicas, el actor enfatizó la urgente necesidad de ampliar la representación real de las personas con discapacidad en la industria audiovisual de Hollywood, reclamando oportunidades de trabajo genuinas y personajes alejados de los estereotipos tradicionales.



Recuerdos recientes y un impacto perdurable

En 2025 se había comprometido con su pareja, Kennedy Suarez, tras varios años de noviazgo.

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Días antes de su fallecimiento, el actor participó en The Joe Vulpis Podcast, donde conversó abiertamente sobre el impacto transformador que tuvo Breaking Bad en su vida y sobre el estrecho lazo de amistad que mantenía con el elenco de la serie años después de su desenlace. Asimismo, recientemente se lo vio compartiendo de forma alegre junto a su excompañero de reparto Luis Moncada.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO