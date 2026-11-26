En este mes de noviembre se conocieron nuevos detalles sobre la salud del actor Bruce Willis, quien en el año 2023 fue diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT) y desde 2025 permanece en una casa de cuidados especiales debido al desgaste de su salud mental. Recientemente se revelaron nuevos detalles sobre cómo se encuentra el famoso protagonista de 'Duro de matar' y las afectaciones que tiene esta condición en su mente.



¿Cómo se encuentra actualmente Bruce Willis?

El avance de la demencia frontotemporal obligó a Willis a abandonar los sets de grabación y de la vida pública, por lo que cada nuevo detalle sobre su salud se ha conocido a través de su círculo más cercano. Con el paso de los años el actor perdió su capacidad para hablar y leer, hasta el punto en que Emma Himming señaló que no sabía si Willis era consciente de su situación.

El desgaste mental del actor también obligó a su familia a tomar una decisión difícil, la de llevarlo a una clínica especializada en la que vive desde finales de 2025. Bruce Willis recibe absolutamente todos los cuidados que necesita por su condición, la cual según se conoció recientemente habría empeorado en los últimos meses, llevando al hombre de 71 años a necesitar la atención de un bebé.

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Una fuente cercana al actor contó al Daily Mail que Willis parece tener una pequeña percepción de la realidad, pero desde lo que permite su condición. "Él sabe que su vida es diferente, pero no cree que sea tan así. No habla de eso ni se queja mucho. Presiente que algo no anda bien, pero no lo comprende del todo. Vive en su propio mundo", expresó.



De la misma forma, esa persona indicó que en febrero de 2023, justo después del diagnóstico y cuando el actor ya presentaba algunos síntomas, todavía conservaba su personalidad habladora y activa. Pero señaló que ahora Bruce Willis tiene un semblante "más relajado y callado".



Las declaraciones que más llamaron la atención sobre el estado del actor fueron sobre su comportamiento, derivado del desgaste mental a causa de la demencia. El informante señaló que en ocasiones el actor tiene conductas de un bebé. "A veces parece un bebé que mira un objeto con curiosidad, simplemente absorbiéndolo. Pero si lo miras, parece un hombre sano de mediana edad", aseguró.



Hija de Bruce Willis se disculpa por compartir foto de su padre

En las últimas semanas, Tallulah Willis compartió en su perfil de Instagram una nueva foto de Bruce Willis, su padre, en sus días en la casa de cuidados especiales. Sin embargo, momentos después la mujer tomó la decisión de eliminar dicha imagen y explicó que lo hizo porque, tras analizarlo, le pareció que la fotografía retrataba un momento demasiado íntimo.

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“Me emocionó tanto la ternura del momento que no pensé más allá en que tal vez era una foto demasiado íntima para mostrar”, expresó la hija del actor en una nueva publicación explicando por qué eliminó la publicación. En la imagen posteada, se veía a la mujer junto a su padre en una hamaca tomados de la mano mientras veían un video del cantante Frankie Valli. Tras eliminarla señaló que, en ese momento, no consideró que se trataba de algo muy personal.

“Puedo reconocerlo y prometo hacerlo mejor. Sé que todos ustedes lo quieren. Yo lo quiero. Mi familia lo quiere”, concluyó la también actriz tras eliminar la fotgrafía.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co