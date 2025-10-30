Famosa actriz colombiana anunció con emotivo video que está esperando a su primer hijo

A través de redes sociales, la actriz Ana María Estupiñán confirmó que está viviendo la dulce espera de su primer hijo. La famosa intérprete, reconocida por su paso por importantes producciones nacionales emocionó a sus seguidores al señalar que está a punto de empezar "el papel de su vida".



Así anunció Ana María Estupiñán su embarazo

Ana María Estupiñán publicó un video en el que hacía un recorrido por algunos de sus personajes más conocidos y recordados por los colombianos en producciones como 'La niña', 'La ronca de oro' o 'Amar y vivir' y señaló que gracias a su carrera ha podido asumir roles y emociones que en su vida personal no, pero que esta ocasión se está preparando para el personaje más importante de todos.

"A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de interpretar muchos personajes, de darle vida a emociones que incluso nunca había podido estrenar, pero que aún así debían ser lo más reales posible. He sido cantante, doctora, revolucionaria, cocinera, heroína, campesina, empresaria, han sido muchos los personajes que he tenido en mi vida, pero este que viene para mí es el más importante", aseguró Estupiñán en el video.

En sus redes sociales el video no está completo, pero en su canal de YouTube sí y en él revela que este personaje lo compartirá con Matti, su esposo. Acto seguido, él es el que toma la voz del video. "Hace unas semanas nuestra vida eran como siempre, café por la mañana, por la tarde, trabajo, audiciones y sueños compartidos, pero de repente una palabra, la noticia que nos dejó con el corazón latiendo a mil. ¡Vamos a ser papás!".



En la grabación se puede ver que Ana María Estupiñán descubrió que estaba embarazada primero, acompañada de una amiga. Después de esto le preparó un regalo sorpresa a su esposo, una caja en la que le informaba que están esperando a su primer hijo y luego las emocionantes reacciones de todos sus seres queridos.



Todavía se desconoce el sexo del bebé que viene en camino, a quien han decidido referirse como Baby Bylin Estupiñán y que ya genera emoción entre todos los seres queridos de la pareja. Tan solo anunciaron que se espera que el primogénito llegue en el mes de febrero del próximo año.



¿Quién es Ana María Estupiñán?

Ana María Estupiñán García es una destacada actriz y cantante colombiana, nacida en Bogotá el 7 de abril de 1992. Su interés por el mundo del entretenimiento se manifestó desde una edad temprana, lo que la llevó a ingresar a Caracol Escuela a los 12 años. Su debut actoral se produjo en 2008 en la telenovela 'Oye bonita', marcando el inicio de una prolífica carrera que rápidamente la consolidó como uno de los jóvenes talentos más importantes de la televisión colombiana.

La actriz es ampliamente reconocida por sus papeles protagónicos en producciones de gran éxito. Entre algunas de sus interpretaciones memorables, está la de Sofía Helena 'Helenita' Vargas en la serie biográfica 'La ronca de oro' (2014) y el papel principal de Belky en 'La niña' (2016), con el que ganó el premio a Mejor Actriz Protagónica de Telenovela o Serie en los Premios India Catalina de 2017.

Su trayectoria reciente incluye participaciones en proyectos como 'Amar y vivir' (2020). Además de su trabajo en televisión, Estupiñán ha incursionado en el cine, debutando en la película 'Dos mujeres y una vaca'. Con su versatilidad actoral y su incursión en la música, Ana María Estupiñán continúa consolidando su nombre en la industria y también ha emprendido en el mundo de los negocios con su marca de ropa.

