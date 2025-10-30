En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B KING Y REGIO CLOWN
MEDIDAS MOTOS EN BOGOTÁ
DANIEL KOVALIK
NEQUI
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Famosa actriz colombiana anunció con emotivo video que está esperando a su primer hijo

Famosa actriz colombiana anunció con emotivo video que está esperando a su primer hijo

"Este personaje que viene para mí es el más importante", aseguró la actriz reconocida por sus importantes roles protagónicos en producciones colombianas.

Por: María Paula González
Actualizado: 30 de oct, 2025
Comparta en:
Actriz colombiana embarazada
Ana María Estupiñan confirmó que está esperando a su primer hijo -
Foto: Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad