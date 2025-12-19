Eduardo Casanova, actor y director de cine, revela que tiene VIH: "Rompo este silencio"

El actor y director de cine español Eduardo Casanova revolucionó las redes sociales al revelar que vive con VIH. El famoso señaló que recibió el diagnostico hace varios años, pero como la mayoría de pacientes de esta enfermedad, decidió guardar silencio y mantener en privado esta situación. Ahora rompe el silencio con un documental sobre el tema.

"Tengo VIH", escribió el famoso madrileño en una publicación de Instagram en la que no solo sorprendió con el diagnóstico, sino también anunciando una película documental que estará en cines en 2026 y en la que, aunque no reveló muchos detalles, revelará detalles de lo que es vivir con esta enfermedad.



La revelación de Eduardo Casanova

"Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de MUCHÍSIMOS años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH", aseguró el madrileño. Casanova resaltó que son muchas las personas con esta enfermedad que, ante la ignorancia e intolerancia de la sociedad, prefieren mantener en secreto que viven con esta condición.

Aclaró también que decidió revelar su diagnóstico por un tema personal, pero que espera que sea de ayuda para muchos otros pacientes que todavía siguen manteniendo en secreto que viven con VIH. "Deseo que esto pueda ayudar a más gente".



Casanova decidió también que su revelación estuviera acompañada de su trabajo, "a través del cine, que es mi forma de comunicarme". Insistió en la importancia de que los pacientes con VIH vivan con dignidad y puedan expresar su diagnóstico sin temer a reacciones intolerantes o rechazo por parte de las personas.



"La dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario . (Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo)", recalcó.

En los comentarios, seguidores e internautas que también viven con esta enfermedad reaccionaron agradecidos. "Yo soy VIHsible desde el 2018. He tenido que pagar un cierto peaje por hacerlo pero hay mucho menos estigma del que parece"; "Eduardo, gracias por la visibilidad"; "Eres increíble Edu, que generosidad más grande. Un abrazo gigante".



La nueva película de Eduardo Casanova

Aunque no reveló muchos detalles de su nueva producción, Casanova sí indicó que llegará a las salas de cine en 2026 y espera que sea apoyo y ayuda para muchos pacientes de VIH como él. "Quiero explicar brevemente lo que es esto: es UNA PELÍCULA DOCUMENTAL. No es un programa de televisión. Se estrenará en cines, pronto, el año que viene. Ya habrá tiempo para explicar más cosas".

Lo que se puede anticipar con el video publicado por el español es que durante más de media vida ocultó que había sido diagnosticado con VIH y finalmente Casanova decide dar el paso. Antes de hacerlo público, el actor señaló que lo compartió con algunas de las personas que han formado parte de su recorrido personal y profesional.

En el documental se podrá ver, según lo que se interpreta en su publicación, conversaciones con su médico, su enfermera, colaboradores cercanos y amigos a través de las cuales intenta reflejar lo que es para una persona tener VIH. No solo se trata de las constantes conversaciones con el profesional de la salud, sino también de as reacciones de su círculo más cercano. El documental estará dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter y contará con la producción de Jordi Évole, uno de los nombres más reconocibles del panorama audiovisual español.

