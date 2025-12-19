En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / ¿Cuándo regresa el Desafío Siglo XXI a las pantallas? Esta es la fecha confirmada para 2026

¿Cuándo regresa el Desafío Siglo XXI a las pantallas? Esta es la fecha confirmada para 2026

El reality más visto por los colombianos regresará en 2026 con una impactante final. Esta es la fecha de regreso confirmada.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de dic, 2025

Andrea Serna, Desafío The Box 2023
Andrea Serna, presentadora del Desafío Siglo XXI -
Caracol TV

