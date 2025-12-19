¿Cuándo regresa el Desafío Siglo XXI a las pantallas? Esta es la fecha confirmada para 2026

El reality más visto de Caracol Televisión durante este 2025 ha dejado a su audiencia en vilo tras un cierre de año cargado de adrenalina y cambios drásticos. El pasado 12 de diciembre, los seguidores del Desafío Siglo XXI presenciaron un capítulo que no solo redefinió la competencia, sino que marcó el inicio de una pausa temporal en la programación habitual del canal.



¿Por qué ya no pasan el Desafío Siglo XXI?

La razón detrás de esta ausencia no se debe a una cancelación, sino a una tradición televisiva: la temporada decembrina. Como es costumbre, el canal ha decidido otorgar un espacio para las festividades de fin de año, permitiendo que tanto participantes como televidentes disfruten de las fiestas. En palabras de la presentadora Andrea Serna, el programa se detiene para desear a todos los colombianos una "feliz navidad y un próspero año nuevo" antes de retomar la batalla en el "Box".

Durante este intermedio, la franja de las 8:00 p.m. será ocupada por el humor de “La Vuelta al Mundo en 80 Risas”, que regresó a las pantallas el 15 de diciembre para ofrecer entretenimiento ligero durante las vacaciones. Además, se ha mencionado la presencia de otros programas como "La Danza de los Millones" en la parrilla actual.



Fecha y hora conformada de regreso del Desafío Siglo XXI

La espera no será tan larga como algunos temían. Se ha confirmado oficialmente que el Desafío Siglo XXI regresará a Caracol Televisión el martes 13 de enero de 2026. El programa retomará su horario habitual de las 8:00 p. m., justo después del puente festivo de los Reyes Magos.



¿En qué quedó el Desafío Siglo XXI?

El regreso promete ser explosivo debido a los eventos ocurridos justo antes de la pausa. Tras la desaparición del equipo Alpha, se llevó a cabo una reorganización total que incluyó un "enroque" inesperado orquestado por Andrea Serna. El movimiento más polémico fue el traslado de Kevyn, quien dejó de ser capitán de Neos para integrarse a Gamma.

Tras el último Desafío Millonario ganado por el equipo naranja (Gamma) gracias al liderazgo de Zambrano y Miryan, las escuadras quedaron conformadas de la siguiente manera para el inicio de 2026:



Equipo Neos: Julio, Sofía, Rata, Valentina, Potro, Deisy, Leo e Isa.

Julio, Sofía, Rata, Valentina, Potro, Deisy, Leo e Isa. Equipo Gamma: Zambrano, Miryam, Rosa, Gero, Valkyria, Gio, Tina y Kevyn.

La expectativa por ver cómo funcionará esta nueva dinámica y quiénes llegarán a la gran final mantiene la conversación activa en redes sociales, mientras el país se prepara para recibir de nuevo la competencia física más exigente de la televisión colombiana.



¿Cuándo se estrena La Reina del Flow 3?

Además del regreso del Desafío Siglo XXI, por esos días también llegará a Caracol Televisión la tercera temporada de 'La Reina del Flow'. Se confirmó oficialmente que la tercera temporada de la ficción se estrenará el 13 de enero de 2026 a las 9:30 de la noche, ocupando el espacio que actualmente tiene la emisión de La danza de los millones.



Pero las buenas noticias no terminan ahí, ya que el alcance global de la serie está asegurado a través de las plataformas digitales. Se ha confirmado que la exitosa producción llegará a Netflix el 31 de enero de 2026, permitiendo que la audiencia internacional se sumerja en los nuevos conflictos y ritmos de Medellín apenas unas semanas después de su lanzamiento en televisión abierta.



