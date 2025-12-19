Famoso cantante de reguetón ahora hace domicilios en Medellín por difícil situación

Julián Martínez hace más de una década fue considerado uno de los pioneros del género urbano en Medellín. Se hizo conocido y alcanzó a sonar en la radio nacional y llenar algunos escenarios bajo el nombre artístico de Riko el monumental y con temas como 'Una mirada' o 'Qué quiere usted'. Sin embargo, el panorama para el cantante cambió con el paso de los años.

Riko el monumental ahora vuelve a ser noticia, pero no por su música, sino por un video que publicó anunciando que ahora es domiciliario y que se hizo viral. El artista contó por qué su camino al éxito no resultó cómo él esperaba y por qué ahora está trabajando como domiciliario. Lo bueno es que la viralidad de su historia ha revivido sus temas de hace más de 10 años y le ha dado nuevas oportunidades.



¿Por qué Riko el monumetal ahora es domiciliario?

"No ha estado fácil la situación, todo el mundo pasa por altas y por bajas, y en este caso tengo una situación económica diferente", señaló el cantante en un primer video. Martínez aseguró que, pese a la difícil situación económica que enfrenta, sigue buscando oportunidades laborales y por eso es que se atrevió a trabar como domiciliario.

Resaltó que el plan es "seguir haciendo música" y que por eso está dispuesto a hacer domicilios en la ciudad de Medellín para seguir trabajando en su proyecto musical.



Ese video no solo generó que las personas empezaran a llamarlo para domicilios, como mostró en publicaciones siguientes, sino también que muchos internautas que lo conocieron hace 12 o 13 años con sus primeros temas musicales lo recordaran. Muchos empezaron a preguntarle el motivo por el que no había vuelto a sonar y Riko decidió subir varios videos contando su historia.



"Como muchos saben yo fui uno de los precursores del género del reguetón colombiano, tuvimos muchos éxitos, muchos temas número uno, fuimos el artista más sonado en Colombia", recordó el paisa que se presentó en eventos como el Concurso Nacional de Belleza y los Premios TVyNovelas.

Riko detalló que aunque sus primeros años como artista urbano fueron muy exitosos, su juventud lo llevó a cometer errores. "Yo creo que yo la cagué ne muchos aspectos porque yo era muy joven y no tenía la madurez para enfrentar eso que me estaba pasando y creé un grupo de trabajo muy joven y muy grande, el sueldo no alcanzaba prácticamente".

Con el paso del tiempo invertía todo su dinero en hacer más grande su show y eso lo cargó demasiado, a eso se sumó que "con los colegas del género no me llevaba bien" y las deudas no dieron espera. "Yo a estaba desesperado y ese fue el detonante, dije: 'me quiero dar un tiempo' y dejé de trabajar con todo el mundo, despedimos a todo el mundo".

Aunque Riko señaló que nunca dejó de hacer música, empezó a trabajar con Julio H y después de eso decidió irse a Europa. "Aburrido, me sentía muy solo, ya no tenía amigos", recordó el artista que trabajó en cocinas, haciendo aseo y también como domiciliario. Lo que lo llevó a regresar e intentar nuevamente con la música fue ver a colegas con los que llegó a colaborar, como J Balvin, "triunfar".

El paisa reconoce que en ese momento, aunque regresó a Medellín con la intención de recuperar su carrera musical, todavía le quedaba mucho por trabajar en su ego. "Yo tenía el ego muy alto y decía: 'Yo regreso a Medallo y me pego en un momentico' y empecé de nuevo pensando que me iba a pegar de una y qué sorpresa la que me lleve".

Riko el monumental empezó a invertir el dinero que había ahorrado en Europa en su proyecto musical en Medellín, pero a diferencia de lo que él pensaba, "no nos estábamos yendo masivos, los shows no salían". Lo que lo llevó nuevamente a sentirse mal, pero esta vez está decidido a no rendirse.

"Ya el dinero se acabó completamente", reconoció el cantante que aseguró que ha recibido importante ayuda de su familia, pero que no desea ser un "mantenido". Así fue que tomó la decisión de convertirse en domiciliario y pedir ayuda en redes sociales. "Mucha gente me dice que dónde me consignan, pero yo no quiero eso, quiero camellar".

Finalizó su historia diciendo que el pedir ayuda en las redes sociales para trabajar como domiciliario le trajo grandes "bendiciones", pues además de trabajo, tuvo reuniones con personas interesadas en su proyecto musical y hasta lo contrataron como modelo para una marca de ropa. "Se empezó a sentir el apoyo de la gente, los voy a hacer parte de todo este proceso porque ustedes me están dando toda la energía. Voy a seguir con la música, lo estoy haciendo con las uñas y con la ayuda de ustedes vamos a pegar al Riko otra vez".

