En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
EE. UU. SOBRE COLOMBIA
NOVENA DÍA 4
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Famoso cantante de reguetón ahora hace domicilios en Medellín por difícil situación

Famoso cantante de reguetón ahora hace domicilios en Medellín por difícil situación

El artista, que en su mejor momento llegó a cantar junto a J Balvin, ahora está trabajando como domiciliario para seguir haciendo música.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Riko el monumental
El artista paisa se hizo viral en redes por compartir su nuevo trabajo -
Fotos: @rikoelmonumental

Publicidad

Publicidad

Publicidad