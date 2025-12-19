La Reina del Flow 3 ya tiene fecha de estreno: Caracol Televisión reveló primer avance

La espera, que para muchos fanáticos pareció eterna, finalmente ha terminado. Tras consolidarse como un fenómeno televisivo sin precedentes en Colombia y toda América Latina desde su debut en 2018, Caracol Televisión ha encendido las alarmas de la emoción al confirmar los detalles del estreno de la tercera temporada de 'La Reina del Flow'.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esta producción, que ha sabido combinar magistralmente el drama, el romance y una banda sonora que ya es considerada leyenda, se prepara para reclamar su trono en el horario estelar de la parrilla de Caracol Televisión.



¿Cuándo se estrena La Reina del Flow 3?

Caracol Televisión confirmó oficialmente que la tercera temporada de la ficción se estrenará el 13 de enero de 2026 a las 9:30 de la noche, ocupando el espacio que actualmente tiene la emisión de La danza de los millones.

Pero las buenas noticias no terminan ahí, ya que el alcance global de la serie está asegurado a través de las plataformas digitales. Se ha confirmado que la exitosa producción llegará a Netflix el 31 de enero de 2026, permitiendo que la audiencia internacional se sumerja en los nuevos conflictos y ritmos de Medellín apenas unas semanas después de su lanzamiento en televisión abierta.



Adelanto de La Reina del Flow 3

El tráiler oficial fue revelado por Caracol Televisión no solo para confirmar el retorno de los personajes más queridos, sino también para presentar pistas sobre un giro que promete sacudir la historia como la conocíamos. Las imágenes muestran a una Yeimy Montoya que atraviesa un momento de aparente felicidad y plenitud marcado por su embarazo. Sin embargo, la calma es solo el preludio de la tormenta.



El avance sugiere un trágico accidente y un futuro incierto para la protagonista. Las palabras que se escuchan en el material promocional son contundentes: "¿Te imaginas un mundo sin 'La Reina del Flow'?", una frase que pone en jaque la estabilidad de la pareja y de su hijo Eric.



La química entre Yeimy Montoya y Charlie Flow seguirá siendo el motor de la historia, moviéndose entre el amor profundo y el éxito que tendrán desde la Amazonía hasta España. Con nuevos personajes, conflictos familiares y la constante amenaza de quienes quieren ver caer a los Montoya, 'La Reina del Flow 3' se prepara para demostrar por qué sigue siendo la soberana de la televisión latinoamericana.



Llega un nuevo e interesante personaje

Una de las adiciones más comentadas y esperadas de esta temporada es la incorporación de Sky, un personaje que promete alterar el delicado equilibrio construido en los años anteriores. Es presentada como una joven mecánica que sueña con seguir los pasos de Yeimy Montoya y lanzarse a la fama en la industria musical. Su devoción por la protagonista es tal que en su habitación tiene afiches de Montoya y suele cantar sus canciones.

Publicidad

Este nuevo personaje se integrará a la discográfica Soul & Bass, y su historia de vida busca impactar profundamente en la trama principal,. Según los adelantos, Sky cuenta con el apoyo incondicional de su familia y una amiga que se ofrecerá como su directora de imagen para asegurar que brille en los escenarios de todo el mundo.

La encargada de dar vida a este papel es Alisson Joan, una talentosa actriz y cantante que el público recordará por su destacada participación en el programa musical A Otro Nivel en 2017. Joan ha consolidado una carrera sólida con personajes en producciones de renombre como 'Romina Poderosa', 'Pedro, El Escamoso' y 'Arelys Henao, canto para no llorar'.

Publicidad

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.