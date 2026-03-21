FEP 2026 Día 2: Guía de horarios, artistas y reglas del Parque Simón Bolívar este 21 de marzo

El Festival Estéreo Picnic (FEP) 2026 continúa en su segunda jornada este sábado 21 de marzo, consolidándose como uno de los eventos musicales más importantes de Sudamérica. Tras un primer día de masiva asistencia, el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá se prepara para recibir a miles de personas en una fecha que destaca por una mezcla de géneros que incluye pop, rock alternativo, electrónica y sonidos nostálgicos.

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El horario del evento para este día se extiende desde la apertura de puertas, desde la 1:00 p.m. hasta la finalización a las 3:00 a.m. del domingo 22 de marzo.



FEP: cartel de artistas y programación por escenarios sábado 21

La cartelera de este sábado está encabezada por agrupaciones de talla mundial como The Killers, quienes traen su propuesta de rock desde Las Vegas, y el trío sueco de música electrónica Swedish House Mafia. Además, la jornada contará con la participación de la artista puertorriqueña Young Miko, referente del trap, y el show chileno 31 Minutos, que apela a la nostalgia del público joven y adulto.

El festival dispone de cinco escenarios principales y cuatro alternativos. Los horarios confirmados para los actos principales en las tarimas más importantes son:



Escenario Estéreo Picnic Smirnoff:



School of Rock: 2:15 p.m. – 3:00 p.m.

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Aria Vega: 4:15 p.m. – 5:00 p.m.

Tom Morello: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.

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Kygo: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.

The Killers: 10:25 p.m. – 11:45 p.m.

Escenario Un Mundo Distinto (Adidas):

Manuel Lizarazo: 3:15 p.m. – 4:00 p.m.

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The Whitest Boy Alive: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Luis Alfonso: 7:00 p.m. – 8:00 p.m.

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Young Miko: 9:00 p.m. – 10:15 p.m.

Swedish House Mafia: 12:00 a.m. – 01:30 a.m. (madrugada del domingo)

Bosque Samsung / Samsung Galaxy:

Machaka: 2:30 p.m. – 3:15 p.m.

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31 Minutos: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.

Iván Cornejo: 6:00 p.m. – 7:00 p.m.

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Guitarricadelafuente: 8:00 p.m. – 9:00 p.m.

Mochakk: 1:30 a.m. – 3:00 a.m.

Reglas de uso del Parque Simón Bolívar y logística

Debido a la magnitud del evento, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) ha establecido normativas específicas para el uso del parque durante este fin de semana. El Simón Bolívar estará destinado exclusivamente para deportes de bajo impacto. Actividades como el trote en pista, los recorridos en bicicleta y el servicio de botes operarán con normalidad, pero se prohíben los deportes que requieran grupos numerosos.

En cuanto a las restricciones de ingreso, no se permitirá la entrada de sillas, mesas ni equipos de sonido. El acceso para el público general que no asiste al festival estará habilitado únicamente por las puertas de la avenida 68, en el horario de 5:00 a.m. a 4:00 p.m.

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Daniel García Cañón, director del IDRD, explicó en un comunicado oficial los motivos de estas medidas: "estas disposiciones buscan garantizar la seguridad de las personas, facilitar la operación logística del evento y preservar el adecuado disfrute del espacio público para actividades de bajo impacto".

Para los asistentes al festival, es indispensable portar la manilla, que funciona como la boleta de entrada única. Las autoridades recomiendan el uso de impermeable y calzado cómodo debido a las largas caminatas y las condiciones climáticas previstas para la capital.



Movilidad y cierres viales en la zona del Parque Simón Bolívar

La movilidad en los alrededores del parque sufrirá modificaciones importantes este 21 de marzo. Se han confirmado cierres viales en la calle 63 y en la avenida carrera 60. Asimismo, se informó que no habrá servicio de parqueaderos en el sector, por lo que se insiste a los ciudadanos a utilizar el sistema de transporte público TransMilenio, el cual cuenta con rutas programadas para facilitar el retorno de los asistentes.



Impacto económico para Bogotá

Más allá de la oferta cultural, el Estéreo Picnic 2026 representa un motor financiero para la ciudad. La Alcaldía de Bogotá estima que el impacto económico total de esta edición rondará los $194.766 millones, cifra que incluye el gasto directo e indirecto de los asistentes. Se proyecta que cada asistente invertirá, en promedio, $1,3 millones de pesos durante el festival.

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Se espera que la jornada de hoy sea una de las más concurridas, por lo que la organización recomienda llegar con antelación para evitar congestiones en los filtros de seguridad. El festival ofrece, además de la música, espacios de sensibilización sobre bienestar animal y diversas experiencias de marca distribuidas por todo el lugar. La programación continuará mañana domingo 22 de marzo para el cierre oficial de la edición 2026.