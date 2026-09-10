Pipe Bueno reveló cómo avanza su rehabilitación: "Esto es un día a la vez"

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W aparecieron juntos nuevamente en las redes sociales de la influenciadora para responder preguntas sobre su estilo de vida en la actualidad, luego de que el cantante de música popular revelara en un podcast que atravesó momentos difíciles por su adicción al alcohol y las drogas, lo que llevó a perjudicar a su familia. En medio de la dinámica el artista contó cómo avanza su proceso de recuperación.



¿Qué dijo Pipe Bueno sobre su proceso de recuperación?

"¿Cómo va la recuperación de Pipe? Es un proceso difícil, me imagino", le escribió un seguidor a Luisa Fernanda W en una cajita de preguntas que la famosa dejó en sus historias de Instagram. Para responder, la paisa señaló que era mejor que fuera el mismo Pipe Bueno el que revelara en qué va su proceso de rehabilitación. "Pero primero quiero felicitarte amor porque eres un valiente, un teso, te admiro mucho. Salir de ahí yo sé que no debe ser fácil", señaló la creadora de contenido.

En primera medida, el intérprete de 'Guaro' reconoció que "sí es difícil", pero resaltó que "no es imposible". Pipe Bueno aseguró que "es un proceso que comienza y nunca termina, pero les voy a decir una cosa de todas las veces que, a lo mejor, tuvimos problemas, esta vez se siente distinto".

Luisa Fernanda W coincidió con él y explicó que todo se debe a que "Dios está de por medio". El cantante continuó con un mensaje para todas las personas que conocen a alguien que está pasando por lo mismo o son ellos mismos los que luchan con adicciones, que es importante tener la espiritualidad en el proceso. "Dios está en mi corazón y en el de Luisa y en la mitad de nuestro hogar y con eso todo se hace mucho más ligero, las cargas se alivianan".



El cantante también indicó que; sin embargo, recalcó que "sigo siendo un que humano que puede volver a cometer un error, pero las herramientas que tengo hoy en día para gestionarlos son completamente distintos". Por su parte, Luisa Fernanda W concluyó que "esto es un día a la vez".



ipe Bueno reveló que tuvo problemas de adicción

El intérprete de 'Te hubieras ido antes' contó en el podcast de Juan Pablo Raba que todo se desencadenó cuando la familia toma la decisión de radicarse en México, esto con la intención de que la carrera musical de Bueno creciera en la industria internacional en el país azteca y en Estados Unidos. Además de esto, Pipe Bueno enfrentaba desde ante presiones y preocupaciones por temas familiares que se fueron convirtieron en una carga muy pesada para él.



De esa manera, el cantante indicó que la manera que encontró de 'aliviar' e ignorar sus preocupaciones fue el alcohol. "Si estaba contento, bebía; si estaba aburrido, bebía… entonces tomaba para hacer algo. No gestionaba cada sentimiento, y todo lo sentía aún más", expresó el cantante y agregó que con el paso del tiempo el alcohol no era suficiente, por lo que empezó a consumir otras sustancias para evitar el estrés, el aburrimiento y todas esas emociones que lo desbordaban. "Si no estaba borracho, estaba drogado. Se me empiezan a salir de control las emociones y para no gestionarlas, o la manera de gestionarlas, era estar siempre en un estado alterado de conciencia".

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Pipe Bueno resaltó que su adicción escaló a tal sentido que su consumo de alcohol y otras sustancias no se daba de "juerga" con sus amigos o fuera de casa, sino en el día a día en su casa con sus hijos presentes. Lo que estaba pasando se hizo evidente para Luisa Fernanda W y también la afectó a ella, incluso causando algunos ataques de pánico en la mujer, hasta que un día ella decidió abandonar la vivienda familiar con sus dos hijos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co