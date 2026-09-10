Aumenta la preocupación por Estefanía Villarreal, de 'Rebelde': no aparece tras mensaje de alarma

En México crece la preocupación por la salud mental y la vida de Estefanía Villarreal, actriz recordada por interpretar el papel de Celina en la serie juvenil 'Rebelde'. El pasado 5 de septiembre la famosa de 39 años posteó un mensaje en su cuenta de Instagram que generó alerta a su millón de seguidores, al revelar que está enfrentando una dura batalla contra la depresión y la ansiedad en la que "no aguanta más".

(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)

La preocupación ha aumentado con el paso de los días, puesto que la actriz no ha posteado nada más en sus redes sociales desde entonces y su círculo cercano tampoco ha informado cómo se encuentra actualmente. A raíz de esto, los seguidores de Villarreal y de la serie juvenil mexicana se han volcado en los perfiles de otros actores que trabajaron en 'Rebelde' para pedir ayuda.



¿Qué escribió Estefanía Villarreal?

Fue en sus historias de Instagram que Villarreal decidió exponer a su millón de sus seguidores la difícil situación que está atravesando. En esa publicación, que era solo una foto a la pared en la que se reflejaba un arcoíris, la famosa abordó un tema que casa vez es menos tabú y se aborda más en las redes sociales: la salud mental.



"Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami tu pequeña ya no puede más", se lee en la publicación de Estefanía Villarreal que le ha dado vuelta a las redes a nivel nacional e internacional.



El texto estuvo en su perfil durante 24 horas; desde entonces, la mexicana no ha publicado nada nuevo en sus perfiles, lo que generó más preocupación entre sus seguidores. De la misma forma, no existe ninguna actualización pública sobre el estado emocional y de salud de Estefanía Villarreal por parte de sus seres queridos. Los usuarios de las plataformas digitales insisten en que la actriz no debería estar sola y se han dirigido a Anahí, Poncho, Dulce María, Maite Perroni y Christian Chávez pidiendo que se acerquen a su colega.

Publicidad

"Que encuentres afecto, apoyo y fuerza para superar este momento. Tómalo día a día, sin ser demasiado duro contigo misma, y recuerda que no necesitas tener todas las respuestas ahora mismo"; "Oye solo paso a recordarte que no estás sola, estamos contigo, no olvides darnos noticias"; "Te queremos un montón, no estas sola", le escriben varios de sus seguidores a Villarreal en sus publicaciones de Instagram.

La mexicana de 39 años es recordada en el país azteca y a nivel internacional por darle vida al personaje de Celina en la producción juvenil. En la historia, Celina era la mejor amiga de Mia Colucci (Anahí) y enfrentaba críticas y burlas por su cuerpo. Además de 'Rebelde', también trabajó en telenovelas como 'Ligeramente diva' y 'Yo no creo en los hombres'.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co