Los Estrambóticos debutarán en Colombia tras tres décadas de espera: "Entramos por la puerta grande"

El movimiento del ska en Latinoamérica no se puede explicar sin la huella imborrable de Los Estrambóticos, una agrupación fundada a comienzos de los años 90 en la Ciudad de México y que se convirtió en uno de los pilares fundamentales del género en la región junto a referentes indiscutibles como Maldita Vecindad, Tijuana No!, Los de Abajo y La Santísima Trinidad. Sin embargo, a pesar de contar con más de 33 años de trayectoria ininterrumpida, la banda mexicana mantenía una deuda histórica pendiente con su público colombiano. Ese anhelo se concreta finalmente en el marco del Festival Cordillera en Bogotá.

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¿Quiénes son Los Estrambóticos?

Los Estrambóticos irrumpieron con un estilo festivo, ácido, lírico y profundamente estrambótico en una época donde la televisión y la estética mexicana eran profundamente estrictas y cerradas. Canciones emblemáticas como 'Peter Punk', 'La herida', 'Soñar contigo' y 'La cerveza y el dolor' los convirtieron en una banda de culto que logró traducir la vida cotidiana del barrio en poesía popular.

Al reflexionar sobre la esencia de la palabra que los define, Arturo "Pino" Ruelas y sus compañeros Adrián Vallarta y David "Chadou" Sánchez explicaron a Noticias Caracol cómo el ser "estrambótico" pasó de ser una etiqueta estética a una postura de vida. "Aquí en México ser estrambótico es como formarte en la fila de las tortillas, es tener algunos gustos culposos, como ponerte a barrer con música de Juan Gabriel a todo volumen. Esos son los eventos estrambóticos que nos pasan, algo que rompa esta cuadradez que primero nos impusieron los medios tradicionales y que ahora va contra la globalización. Cuando uno se sale de ese patrón, es automáticamente estrambótico".



Esta búsqueda de romper esquemas estuvo presente desde su álbum debut, 'Piel de Banqueta', con el que desafiaron a las disqueras y al público con imágenes crudas y reales. "La portada de nuestro primer disco es la señora que vendía elotes en la esquina de donde yo vivía; ponerla en la portada fue lo más estrambótico que se pudo imaginar alguna persona", continuó.



El debut triunfal de Los Estrambóticos en Colombia

A pesar de haber marcado el ska a nivel Latinoamérica, especialmente en Colombia, el Festival Cordillera será la primera vez que la banda mexicana se presente en nuestro país. ¿Por qué nunca antes habían visitado el país cafetero? "Siempre nos vamos a preguntar por qué nos tardamos tanto y por qué no llegamos desde antes. Nos tardamos, pero ahora sí que llegamos por la puerta grande, en un festival tan diverso e importante a nivel latinoamericano como el Festival Cordillera ... Somos culturas muy parecidas, muy cálidas y abiertas. Nos une muchísimo nuestra música y nuestra gastronomía. Va a ser algo muy especial porque es un público nuevo, pero va a parecer que ya nos conocíamos de años", destacó el grupo mexicano.



Los Estrambóticos también han construido una buena relación con la música colombiana, resaltando que aunque no han pisado suelo colombiano como banda, los artistas de nuestro país han estado presentes en sus playlist. "Aterciopelados ha estado en estos 30 y tantos años definitivamente. El descubrimiento de la riqueza de la cumbia colombiana es impresionante; yo sí podría oír cumbia colombiana y vallenato por mucho tiempo. De hecho, en las fiestas que tenemos sí ponemos mucha música colombiana: desde Shakira hasta Juanes", destacó Adrián Vallarta.



El pasado, presente y futuro de la agrupación mexicana

Para su presentación en Bogotá, la banda no ha escatimado en preparar una producción técnica y artística a la altura del evento, incluyendo interacción en vivo con el público, según adelantaron en la entrevista. "Cada show es un reto. Cuidamos cada detalle de los visuales, del vestuario y de la iluminación. Hay una parte interactiva con el público, tenemos hasta una 'kiss cam'. Estamos en un momento en que cada show y cada día es un reto no solo musical".

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Los integrantes de la agrupación señalaron que, tras su debut en Colombia, se preparan para el lanzamiento de un nuevo sencillo llamado 'Dulces mentiras' y un show muy especial en el Auditorio Nacional de México junto a Los Cafres el próximo 19 de noviembre.

Al recordar a los artistas que hace 35 años decidieron emprender un camino como Los Estrambóticos, llevando el ska a niveles más allá de lo pensado, solo se les ocurre un consejo para todos aquellos que sueñan con salir del molde con su música. "El consejo sería: 'síguele', porque la felicidad viene en el proceso del camino. Es muy placentero estar en este camino tan estrambótico. Vale la pena todo porque lo hacemos desde el corazón y desde las ganas de compartirlo entre la familia estrambótica y con la gente que nos escucha. Poder escuchar tu canción, que la gente la cante, recordar un fill de batería o guitarra y conectar... todo vale la pena", destacaron.

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Los Estrambóticos se presentarán este domingo a las 3:15 p. m. en el Festival Cordillera en Bogotá, prometiendo condensar 35 años de fiesta en 45 minutos intensos. Porque como concluyeron en su diálogo, en pleno 2026, ser estrambótico es, sencillamente, ser feliz.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co