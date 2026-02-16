Final del Desafío Siglo XXI: ¿qué pareja tomó la delantera en la carrera hacia Cartagena?

La recta final del reality Desafío Siglo XXI dio un giro clave en su capítulo 137, cuando se anunció que la gran final se disputará en Cartagena, la ciudad que marcará el cierre definitivo de la competencia. El anuncio sorprendió a los televidentes al confirmar que las parejas finalistas deberán volver a recorrer distintas vías del país para llegar a la Heroica.



Sin embargo, antes de emprender ese recorrido final, los desafiantes tuvieron que enfrentarse a una exigente antesala que definió quién obtendría una serie de ventajas determinantes para su camino hacia Cartagena. La prueba, desarrollada en el llamado Box Negro de la ciudad de las cajas, estaba diseñada con obstáculos de precisión, fuerza, velocidad y resistencia, y otorgó beneficios clave, 600 millones de pesos, una motocicleta para desplazarse hacia la ciudad final y una ventaja de tiempo frente a la dupla rival.

Las parejas en competencia, Rata y Valentina, contra Zambrano y Miryam, iniciaron el circuito en medio de un ambiente cargado de expectativa. Durante los primeros tramos, Zambrano logró tomar ventaja por un breve momento al liberar algunos obstáculos iniciales con rapidez. No obstante, el ritmo cambió conforme avanzaron las estaciones del recorrido, donde cada segundo marcaba diferencias decisivas.

En el desarrollo de los obstáculos, Rata empezó a consolidar su liderazgo gracias a una ejecución constante en las pruebas de liberación de elementos y traslado de objetos. Mientras tanto, Zambrano enfrentó dificultades físicas en un momento crucial del circuito: el atleta perdió el equilibrio y tuvo que detenerse brevemente antes de continuar. Esa pausa inesperada sorprendió tanto a los presentes como a los televidentes, pues permitió que su rival ampliara la ventaja acumulada.



La competencia continuó con el relevo femenino, cuando Valentina logró salir antes que Miryam tras el campanazo de su compañero. Desde ese punto, el duelo directo entre ambas se centró en transportar y ubicar esferas en los puntos establecidos. Miryam intentó acortar la distancia con un arranque veloz, pero Valentina mantuvo la delantera pese a algunos contratiempos en el traslado de las bolas usadas para la puntería, que la obligaron a repetir parte del recorrido.



Finalmente, el momento decisivo llegó cuando Rata y Valentina lograron ubicar correctamente las esferas necesarias antes que sus rivales, asegurando la victoria en esta antesala de la final. Con ese resultado, su dupla se quedó con los primeros 600 millones de pesos y, sobre todo, con la motocicleta que les permitió salir de inmediato rumbo a Cartagena, ventaja que facilita su desplazamiento frente a Zambrano y Miryam, quienes debieron continuar por sus propios medios y con un retraso total de 12 minutos.

Con este resultado, Rata y Valentina se posicionan como la dupla que ganó la ventaja para la gran final del Desafío Siglo XXI, mientras Zambrano y Miryam deberán remontar en el recorrido final si quieren quedarse con la copa y el premio millonario.

