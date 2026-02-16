Tina reveló con cuánto dinero salió del Desafío Siglo XXI: esta fue la millonada

Tras su reciente eliminación del Desafío Siglo XXI, Tina pasó por los micrófonos de Noticias Caracol para el video podcast Lo Más Viral. Sin filtros, la exparticipante abordó las polémicas que marcaron su paso por la competencia, desde su estrategia de juego hasta los fuertes roces con otros competidores como Zambrano.

Desde su ingreso, Tina sintió que su apariencia física le jugó en contra en la percepción de sus compañeros. "Me veía como muy princesa, como muy modelo", confesó, señalando que casi todos dudaron de su capacidad física. Según relata, el equipo Beta estuvo conformado por aquellos en quienes nadie confiaba: "Beta fue el equipo que nadie eligió... éramos como esos en los que nadie creía".



A pesar de los murmullos constantes sobre su salida, Tina se aferró a su fe para mantenerse enfocada. "Me metía al baño y le pedía a Dios que me diera fuerzas... que permitiera que yo no dudara de mis capacidades por más que escuchara", afirmó sobre el ambiente hostil en equipos como Alfa y Gama.



"Lo que se ve no se pregunta": Tina admitió que manipuló a Eleazar

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue su confesión sobre las tácticas utilizadas para avanzar. Tina no tuvo reparos en admitir que utilizó la manipulación como una herramienta legítima de juego. "Lo que se ve no se pregunta... uno usa sus tácticas de manipulación o cada quien tiene su estrategia", sentenció al ser cuestionada sobre su relación con Eleazar.



Sobre el capitán de Alfa, aclaró que, aunque siente gratitud, el vínculo fue puramente estratégico para evitar sentencias. "Eso fue algo que se dio en el juego y ya... si van a jugar conmigo pues yo juego con ellos. Punto". Incluso admitió que llegó a sentirse incómoda cuando él buscó algo más serio: "Cuando sentí que se estaba vinculando mucho como que le dije 'No, mira, realmente no me siento cómoda'".



El conflicto con Zambrano: machismo y acusaciones de brujería

La relación con Zambrano fue, posiblemente, la más tensa de su paso por el reality. Tina calificó a Zambrano como "superhipócrita" y denunció actitudes machistas. El momento más crítico ocurrió cuando Zambrano la acusó de usar artes oscuras para ganar.

"Una vez me hizo un comentario que me dijo: 'La brujería que está haciendo le está sirviendo'. Yo le dije: 'Aquí el brujo es usted no yo'", relató Tina. Según su testimonio, tras una fuerte discusión donde él le dijo que podía hacerle mucho daño, ella sintió una "energía superpesada" en su última prueba de muerte, donde estuvo inusualmente desconcentrada tras un sueño revelador.

Tina también confirmó lo que muchos televidentes sospechaban sobre un episodio de comunicación prohibida: "Claro que hicimos trampa", admitió sin remordimientos, argumentando que "en el juego todo se vale" y que juzgar desde la comodidad del hogar es muy distinto a vivir la convivencia real. En cuanto al desgaste físico, se describió como "la chica más golpeada de todo el desafío", mencionando lesiones en las uñas, la nariz y la entrepierna, además de desmayos por la falta de nutrientes debido a los ciclos recortados de comida.

A pesar de las críticas sobre si su desempeño perjudicó a su dupla, Kevin, ella fue enfática: "Yo no perjudiqué a nadie... yo era la titular, yo mi puesto me lo había ganado". Tina salió de la competencia con aproximadamente 55 millones de pesos y con la frente en alto. De cara al futuro, la joven busca fortalecer su comunidad digital y no descarta una faceta en los medios tradicionales: "Espero seguir trabajando en los medios digitales... el día de mañana estar presentando acá de pronto estar al lado de ustedes", concluyó con optimismo.

