Eventos del Carnaval de Barranquilla para este fin de semana: Beéle, Juanes, Silvestre y más

El Carnaval de Barranquilla 2026 sigue avanzando con una importante agenda cultural para locales y turistas que quieren vivir este evento por todo lo alto. Para este fin de semana, en la capital del Atlántico están programados varios eventos musicales con artistas nacionales e internacionales que prometen poner a disfrutar a los asistentes.
Luego de la coronación de la Reina del Carnaval, Michelle Char, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla el viernes 13 de febrero, evento al que asistieron 18 mil personas y en el que participaron hasta 500 bailarines, la música será protagonista.
Los conciertos del Carnaval de Barranquilla para este fin de semana
Barranquilla tendrá tres importantes conciertos este fin de semana como parte de la celebración del Carnaval de Barranquilla. Se trata de dos Rumbódromos y el tradicional Metroconcierto y el Festival de Orquestas.
Este sábado 14 de febrero se llevará a cabo el Rumbódromo en la Explanada Puerta de Oro, el cual contará con tarima giratoria, por la cual pasarán artistas de gran categoría:
- Oscar D’ León
- Magic Juan
- Rafa Pérez
- Elder Dayán
- Churo Díaz
- Diego Daza
- Poncho Zuleta
- Criss y Ronny
- Mono Zabaleta
- Martín Elías Jr
- Armez
Las entradas para este evento están a la venta en la página de TuBoleta, con valores desde los 62.600 pesos. También hay entradas disponibles en el centro comercial Buenavista y Portal del Prado.
Por otro lado, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla se llevará a cabo el Metroconcierto, el cual iniciará a las 4:00 de la tarde con las presentaciones de artistas como:
- Beéle
- Rawayana
- Manuel Turizo
- Tito Nieves
- Sergio Vargas
- Peter Manjarrés
- Checo Acosta
- Altafulla
Las entradas para este evento, desde 328.000, también están disponibles en la página de TuBoleta.
Por otro lado, para el domingo 15 de febrero el segundo Rumbódromo será en la Explanada Puerta de Oro y será un evento musical inigualable con la presentación de estos artistas en la tarima giratoria:
- Tito Nieves
- Silvestre Dangond
- Juanes
- Luis Alfonso
- Iván Villazón
- Sergio Vargas
- Checo Acosta
- Los de Juancho
- Lil Silvio y El Vega
- Dekko
El domingo también se llevará a cabo el Festival de Orquestas en el Par Vial de la Carrera 50 a partir de las 5:00 de la tarde con presentaciones de:
- Kevin Florez
- Bonny Cpeda
- Juan Piña
- Altafulla
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL