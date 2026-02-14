Eventos del Carnaval de Barranquilla para este fin de semana: Beéle, Juanes, Silvestre y más

El Carnaval de Barranquilla 2026 sigue avanzando con una importante agenda cultural para locales y turistas que quieren vivir este evento por todo lo alto. Para este fin de semana, en la capital del Atlántico están programados varios eventos musicales con artistas nacionales e internacionales que prometen poner a disfrutar a los asistentes.

Luego de la coronación de la Reina del Carnaval, Michelle Char, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla el viernes 13 de febrero, evento al que asistieron 18 mil personas y en el que participaron hasta 500 bailarines, la música será protagonista.



Los conciertos del Carnaval de Barranquilla para este fin de semana

Barranquilla tendrá tres importantes conciertos este fin de semana como parte de la celebración del Carnaval de Barranquilla. Se trata de dos Rumbódromos y el tradicional Metroconcierto y el Festival de Orquestas.

Este sábado 14 de febrero se llevará a cabo el Rumbódromo en la Explanada Puerta de Oro, el cual contará con tarima giratoria, por la cual pasarán artistas de gran categoría:



Oscar D’ León

Magic Juan

Rafa Pérez

Elder Dayán

Churo Díaz

Diego Daza

Poncho Zuleta

Criss y Ronny

Mono Zabaleta

Martín Elías Jr

Armez

Las entradas para este evento están a la venta en la página de TuBoleta, con valores desde los 62.600 pesos. También hay entradas disponibles en el centro comercial Buenavista y Portal del Prado.



Por otro lado, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla se llevará a cabo el Metroconcierto, el cual iniciará a las 4:00 de la tarde con las presentaciones de artistas como:



Beéle

Rawayana

Manuel Turizo

Tito Nieves

Sergio Vargas

Peter Manjarrés

Checo Acosta

Altafulla

Las entradas para este evento, desde 328.000, también están disponibles en la página de TuBoleta.



Por otro lado, para el domingo 15 de febrero el segundo Rumbódromo será en la Explanada Puerta de Oro y será un evento musical inigualable con la presentación de estos artistas en la tarima giratoria:



Tito Nieves

Silvestre Dangond

Juanes

Luis Alfonso

Iván Villazón

Sergio Vargas

Checo Acosta

Los de Juancho

Lil Silvio y El Vega

Dekko

El domingo también se llevará a cabo el Festival de Orquestas en el Par Vial de la Carrera 50 a partir de las 5:00 de la tarde con presentaciones de:



Kevin Florez

Bonny Cpeda

Juan Piña

Altafulla

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL