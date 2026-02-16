Miryan y Zambrano revelan qué pasará con su relación tras el final del Desafío Siglo XXI

La expectativa por la gran final del reality Desafío Siglo XXI no solo se centra en la competencia física, sino también en lo que sucederá fuera de las pistas con una de las duplas más comentadas de la temporada, Miryan y Zambrano. Antes de enfrentar la prueba final, ambos finalistas hablaron en exclusiva sobre el futuro de su cercanía y las posibilidades de continuar juntos después del programa.



En diálogo previo a la final transmitida por Caracol Televisión, los participantes dejaron ver que su vínculo ha evolucionado a lo largo del concurso, aunque prefieren manejarlo con cautela. Al ser consultados directamente sobre si seguirán juntos luego del reality, respondieron entre risas: “No, nada… una cosita por ahí, un roce suave, pero hay que ir paso a paso, dejarse sorprender. Entonces dejemos que llegue su momento”, dijo Zambrano, sin dar mayores certezas sobre el futuro sentimental de la dupla.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El atleta también reconoció que, pese a los nervios que genera la pregunta, la relación se ha dado de manera natural dentro del formato. “Bien, siento que estamos dejando que todo vaya sucediendo como debe suceder”, añadió, dejando entrever que, más allá de las especulaciones, prefieren concentrarse en el presente y en la competencia que los llevó hasta la instancia final.

La conexión entre ambos se ha fortalecido gracias a la convivencia y a los retos compartidos en la exigente dinámica del reality. Según explicaron, la confianza, la motivación diaria y la comunicación han sido elementos clave para llegar a este punto de la competencia, uno de los momentos más anhelados por los participantes desde el inicio de la temporada.



Durante la entrevista, Zambrano también recordó uno de los momentos más difíciles que vivieron como dupla, algo que sin duda los unió: el castigo del corte de cabello que debió enfrentar Miryan y el mismo Anthony. El deportista confesó que le dolió verla atravesar esa situación, lo que reforzó su compromiso de que todo el sacrificio realizado tenga sentido en la final.



Publicidad

En cuanto a la estrategia para la prueba definitiva, ambos fueron enfáticos en que mantendrán la fórmula que les ha dado resultados. Explicaron que seguirán aplicando lo que han construido durante la competencia, sumándole “tips de malicia indígena” para optimizar su desempeño en cada obstáculo. En ese sentido, Zambrano detalló su aporte técnico al proceso: “Le he explicado mucho sobre los nudos, subir cuerdas, sacar ventaja y buscar la manera más fácil de hacer las cosas”.

Más allá del resultado, la pareja también compartió sus sueños en caso de obtener el premio mayor. Zambrano expresó que usaría el dinero para consolidar proyectos personales y deportivos: “Quiero terminar mi sueño de montar unos negocios que comencé, pero no he podido concluir. Además, ese dinero pagaría mi preparación para los Juegos Olímpicos, porque tengo el sueño de ir y darle una medalla de oro a mi mamá. Eso es costoso”. Por su parte, Miryan fue concreta respecto a sus prioridades familiares: “Compraría un lote para empezar mi casa para Juan Martín”, en referencia a su hijo.



¿Qué dijeron las madres sobre la cercanía entre Miryan y Zambrano'

En capítulos anteriores del reality Desafío Siglo XXI, las madres de Miryan y Zambrano se refirieron directamente a la relación que ambos han mostrado dentro del Desafío Siglo XXI. La mamá de Zambrano le preguntó si su compañera tenía pareja fuera del programa, a lo que él respondió que “las cosas han fluido de una manera toda tranqui, sin forzar nada”. Ante esto, su madre le aconsejó: “si tú te sientes bien y estás en paz, todo fluye”.

Publicidad

Miryan, por su parte, explicó a su madre que no existía una intención previa de que ocurriera algo entre ellos. Sin embargo, al confesar que se dieron un beso, su madre reaccionó con incomodidad y preocupación por lo que implica su situación personal fuera del reality.

“Qué situación tan incómoda, para mí es muy incómodo porque usted afuera tiene una… una vida prácticamente”, expresó. Más adelante insistió en su inquietud frente a las consecuencias de lo sucedido y cómo podría interpretarse fuera del programa: “Ay no sé hija, eso me tiene más aburrida, esta situación… cómo lo irá a tomar”.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co