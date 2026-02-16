En vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Murió Robert Duvall, famoso actor de El Padrino y Apocalypse Now, a sus 95 años

Murió Robert Duvall, famoso actor de El Padrino y Apocalypse Now, a sus 95 años

El artista se hizo muy famoso durante la década de los 70 por aparecer en algunas de las producciones más relevantes del momento. Es considerado por muchos como uno de los mejores actores de Hollywood.

Por: EFE
Actualizado: 16 de feb, 2026
Editado por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Robert Duvall
El actor Robert Duvall apareció en importantes producciones de la década de los 70. -
Foto: AFP

Robert Duvall, el aclamado actor de cintas icónicas como Apocalypse Now y El Padrino, murió en la noche de este domingo 15 de febrero a los 95 años. El artista falleció en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, tal como lo informó este lunes su viuda, Luciana Duvall.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", escribió la esposa de Duvall en un emotivo comunicado en Facebook.

Siete veces nominado al Óscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en Tender Mercies (Gracias y favores) de 1983, el intérprete tuvo una extensa carrera primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte. El hombre también adquirió un importante reconocimiento en el mundo del cine, participando en algunas de las más aclamadas películas de la década de los 70. Por sus destacados papeles, fue ganador de un Premio Óscar al mejor actor en 1984; también recibió el el premio BAFTA, un Premio Emmy y 4 premios Globo de Oro.

"Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban", dijo su viuda en su mensaje, junto a una foto de ambos.

Según Luciana Duvall, su dedicación a su arte, deja a su público "algo duradero e inolvidable". "Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja", agregó.

Robert Duvall, nacido en San Diego el 5 de enero de 1931, debutó en el cine con Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962), al tiempo que mantuvo sus papeles televisivos. Su papel como 'consejero' de la familia Corleone en la saga de El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972), que le valió su primera nominación al Óscar y El Padrino II (1974), lo lanzó a la fama internacional.

Con Ford Coppola repetiría como el teniente coronel Kilgore en Apocalypse Now (1979). Su ahora legendaria frase: “Me encanta el olor del napalm por la mañana" se convirtió en una de las más célebres de la historia del cine. En 2005, recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del entonces presidente George W. Bush en la Casa Blanca. Entre sus últimas apariciones en la pantalla estuvieron los filmes estrenados en 2022 por la plataforma Netflix: Hustle (Garra) y The Pale Blue Eye (Los crímenes de la academia).

*Con información de EFE
NOTICIAS CARACOL

