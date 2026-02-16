FOTOS | Maya Hawke, del elenco de Stranger Things, se casó en pleno San Valentín

Maya Hawke y el músico Christian Lee Hutson se casaron el pasado 14 de febrero en Nueva York, en una ceremonia privada que reunió a familiares y amigos cercanos, entre ellos varias figuras del cine y la televisión, incluyendo al elenco de 'Stranger Things'. La boda tuvo lugar el Día de San Valentín y se desarrolló entre Manhattan y el exclusivo club The Players, en Gramercy Park, donde se realizó la recepción.

La actriz, reconocida por su papel de Robin Buckley en la serie 'Stranger Things', llegó a la iglesia St. George’s Episcopal acompañada por su padre, el actor Ethan Hawke. Imágenes difundidas por medios estadounidenses muestran a la pareja caminando por las calles de Manhattan tras la ceremonia religiosa, antes de dirigirse al lugar de celebración junto a sus invitados.

Hawke, de 27 años, es hija de los actores Ethan Hawke y Uma Thurman, quienes estuvieron presentes durante toda la jornada. Thurman participó en los preparativos previos al enlace y posteriormente asistió a la ceremonia. Ethan Hawke acompañó a su hija al altar y se le vio portando el ramo de la novia antes del inicio del acto religioso.



Elenco de 'Stranger Things' fue invitado a la boda de Maya Hawke

Entre los asistentes también figuraron varios integrantes del elenco de “Stranger Things”, producción de Netflix que se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más importantes de la última década. De acuerdo con fotografías publicadas en medios como People, acudieron Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton y Joe Keery. Hawke se integró a la serie en su tercera temporada, estrenada en 2019, y permaneció en el proyecto hasta su temporada final, emitida en 2025.



Además de su trabajo en televisión y cine, Hawke ha desarrollado una carrera musical en paralelo. En los últimos años ha lanzado tres álbumes de estudio, entre ellos 'Chaos Angel' (2024). Su vínculo con Christian Lee Hutson surgió precisamente a través de la música. Hutson, de 35 años, inició su carrera como integrante de The Driftwood Singers y más tarde emprendió un camino en solitario a partir de 2019.

Desde entonces, el músico ha publicado tres discos, incluido 'Paradise Pop. 10' en 2024. Hawke colaboró en la composición de algunas canciones de ese trabajo, algo que confirmó en sus redes sociales en julio de ese mismo año. En esa ocasión, la actriz señaló que había tenido la oportunidad de escribir junto a Hutson varias piezas del álbum y expresó su admiración por su proceso creativo.



La relación de Maya Hawke con el músico Christian Lee Hutson

La relación entre ambos se hizo pública en 2023, cuando fueron fotografiados juntos en Nueva York. Desde entonces, han mantenido un perfil bajo respecto a su vida privada, con pocas apariciones conjuntas en eventos públicos. Antes de iniciar su relación sentimental, ya trabajaban como colaboradores artísticos y mantenían una amistad cercana. Hutson también participó en el segundo álbum de Hawke, 'Moss' lo que consolidó su vínculo profesional.

La ceremonia se celebró en la iglesia St. George’s Episcopal, en Manhattan. Tras el acto religioso, los invitados caminaron hacia The Players, un club privado ubicado en Gramercy Park, donde tuvo lugar la recepción. Las imágenes captadas muestran a la pareja saliendo del templo y recorriendo varias calles del barrio antes de llegar al lugar del festejo.

stranger things cast truly live this life together and it shows like wdym ALL of them attended maya hawke’s wedding pic.twitter.com/vdL3WfJQXr — ‎ً (@softiealiaa) February 15, 2026

El matrimonio se produce en un momento de transición para la actriz, quien concluyó recientemente su participación en 'Stranger Things'. La serie, creada por los hermanos Duffer, marcó un punto importante en su carrera al darle proyección internacional. Además, Netflix prepara nuevos proyectos vinculados al universo de la producción, entre ellos la serie animada 'Stranger Things: Tales From 85', ambientada entre la segunda y tercera temporada de la historia original.

