Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Fito Páez, Ximena Sariñana y Belanova cierran el Festival Cordillera este domingo 14 de septiembre

Fito Páez, Ximena Sariñana y Belanova cierran el Festival Cordillera este domingo 14 de septiembre

La cuarta edición del Festival Cordillera también cierra este 14 de septiembre con las presentaciones de importantes artistas como Zoé, Auténticos Decadentes y Frente Cumbiero.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 14, 2025 09:19 a. m.
Ximena Sariñana, Fito Páez y Belanova harán parte del Festival Cordillera el domingo 14 de septiembre -
AFP

