Fito Páez, Ximena Sariñana y Belanova cierran el Festival Cordillera este domingo 14 de septiembre

Este 14 de septiembre en el parque Simón Bolívar se llevará a cabo el cierre de la cuarta edición del Festival Cordillera. Después de un día cargado de rap, salsa y el rock de mi pueblo de Carlos Vives; la fiesta de los ritmos latinoamericanos se sigue llevando a cabo con un último día cargado de rock en español y nostalgia.

Dos grandes regresos se vivirán en el Cordillera, abriendo los escenarios Cordillera y Aconcagua. Skampida regresa con su rebeldía después de varios años sin presentarse en el país y Ciegossordomudos, después de 10 años de no tocar juntos, regresan con nueva música. El rock en español también se sentirá con Zioé, Fito Páez, Estelares y la fiesta argentina con Los Caligaris y Los Auténticos Decadentes.

La representación femenina resuena fuerte en el último día del evento con la llegada de Laura Pérez, artista colombiana; VALE, el dúo musical colombiano; Ximena Sariñana, artista mexicana y Belanova, banda mexicana con su voz femenina.



Artistas y horarios del sábado 13 de septiembre del Festival Cordillera

Escenario Cordillera

2:30 p. m. a 3:15 p. m.: Skampida

4:00 p. m. a 5:00 p. m.: Serú Giran

6:00 p. m. a 7:00 p. m.: Illya Kuryaki & The Valderramas

8:00 p. m. a 9:15 p. m.: Zoé

10:5 p. m. a 11:45 p. m.: Fito Páez

Escenario Aconcagua

3:15 p. m. a 4:00 p. m.: Ciesgossordomudos

5:00 p. m. a 6:00 p. m.: Los Bunkers Unplugged

7:00 p. m. a 8:00 p.m.: Belanova

9:15 p. m. a 10:15 p. m.: Los Caligaris

11:45 p. m. a 1:00 a. m.: Los Auténticos Decadentes

Escenario Cotopaxi

3:15 p. m. a 4:00 p. m.: Laura Pérez

5:00 p. m. a 6:00 p. m.: Ximena Sariñana

7:15 p. m. a 8:00 p.m.: 2 Minutos

9:15 p. m. a 10:15 p. m.: Duncan Dhu

11:45 p. m. a 00:45 a. m.: Frente Cumbiero

Escenario Cocuy

2:30 p. m. a 3:15 p. m.: Planes

4:00 p. m. a 5:00 p. m.: Vale

6:00 p. m. a 7:00 p. m.: Yami Safdie

8:15 p. m. a 9:15 p. m.: Gondvana

10:45 p. m. a 11:45 p. m.: Estelares

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL