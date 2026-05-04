¿Qué le pasó a María Angélica Mallarino? Esposo de actriz pide ayuda para tratamiento psiquiátrico

La emblemática actriz y cantante colombiana María Angélica Mallarino, recordada por generaciones como "la Mona" del programa infantil 'Los Monachos', atraviesa una de las etapas más difíciles de su vida personal y de salud. Lo que comenzó como una respuesta a la presión profesional se transformó en una compleja crisis de salud que hoy requiere de la solidaridad de los colombianos para costear un tratamiento psiquiátrico de alto costo.



Esposo de María Angélica Mallarino pide ayuda para su tratamiento psiquiátrico

Su esposo, Guillermo García, ha roto el silencio para explicar la situación que aqueja a la artista. Según relató en La Red, programa de chismes de Caracol Televisión, el origen de la crisis estuvo ligado a factores emocionales y laborales: "Sufrió una crisis de ansiedad muy grande por varias cosas que le estaban aquejando. Se volvió difícil conseguir trabajo, y obviamente se tensionó, a ella se le subió mucho la angustia". Ante este panorama, Mallarino acudió a su psiquiatra de confianza, quien inició un tratamiento farmacológico que, desafortunadamente, trajo consigo efectos secundarios inesperados en sus capacidades cognitivas.

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Guillermo describe que, tras unos meses bajo medicación, la actriz experimentó una alarmante pérdida de sus recuerdos. "A los tres o cuatro meses de estar consumiendo empezó a perder la memoria. Y el problema se presentó de ahí para adelante por lo menos 6 meses hacia adelante en que no había memoria o había muy poca memoria, a muy muy a corto plazo", explicó el esposo, haciendo hincapié en que no se trató de un error profesional: "Aquí tengo que ser claro, no hay ninguna mala praxis médica. Está perfectamente tratada".

El proceso de recuperación ha sido lento y requiere de un esfuerzo multidisciplinario. El tratamiento incluyó una reducción gradual de la dosis de medicamentos y un arduo trabajo de estimulación. "Todas las semanas había psicoterapia haciéndole ejercicios y haciéndola cantar. Ahí vamos", señaló Guillermo con esperanza. Gracias a estas terapias, los resultados han empezado a verse: "Tenemos la memoria recuperada. Ella ya se acuerda absolutamente de todo".



Sin embargo, recuperar los recuerdos es solo una parte de la batalla. El estado anímico de María Angélica sigue siendo frágil, especialmente al enfrentarse a la realidad de su carrera artística. Guillermo confiesa que ella se encuentra "un poco decaída precisamente porque oye un tema musical y quisiera interpretarlo nuevamente, pero no puede interpretarlo porque es una cosa que se tiene que volver a aprender". Este proceso de reaprendizaje es más lento de lo habitual y genera una profunda tristeza en la actriz, quien, al ser mencionada su etapa en Los Monachos, rompe en llanto por la nostalgia y el cariño de sus antiguos alumnos.



La mayor preocupación en este momento es la sostenibilidad financiera del tratamiento. Aunque Mallarino recibe algunos apoyos por sus años en televisión y a través de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), estos recursos resultan insuficientes para cubrir medicamentos y terapias psiquiátricas privadas, las cuales son sumamente costosas. Guillermo, quien ha asumido la responsabilidad total hasta ahora, admite que "esto tampoco lo tiene uno calculado ¿no esto es un gato imprevisto que se le vuelve a uno un problema serísimo".

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL