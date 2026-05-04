Viuda de Yeison Jiménez revela cómo se entreró del accidente donde falleció el cantante

En el reciente capítulo de Expediente Final, programa de Caracol Televisión, Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, y Lina Jiménez, su hermana, dieron a conocer detalles desgarradores sobre sus últimos momentos con el cantante antes del trágico accidente que cobró su vida el pasado 10 de enero en Paipa, Boyacá.



Así se enteró Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, sobre su accidente

Sonia contó que ese día estaba en su casa, ocupada en algunas actividades con sus hijos. Yeison había salido horas antes desde Paipa con destino a Antioquia. Era un viaje que ya hacía parte de la agenda del artista. Según explicó, existía una costumbre clara entre ambos: “Él siempre me llamaba antes de despegar”. Esa vez el primer contacto no llegó. Ella notó el detalle, pero no imaginó un problema. Pensó que se trataba de falta de señal o de una prisa del momento.

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"A mí me agarra una necesidad como de irme a donde están las niñas, voy, me lavo las manos y yo le digo a Taliana: "Mi amor, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que que salgamos? Pregúntale a Camila si quieren comer pizza, qué quieren hacer". Ella me dice, 'Mamá, yo quiero que hagamos un pastel de chocolate'. Yo estaba haciendo el pastel de chocolate con las niñas, como a las 4:30 me suena el teléfono", expresó Sonia al borde del llanto.

Un amigo de Yeison llamó a Sonia para informarles sobre el accidente: "Me dice: 'Doña Sonia, es que me acabaron de decir que Yeison tuvo un accidente. A lo que yo digo: 'Ay, sería en el carro'. Yo no había captado que él me dijo que ya había llegado al +aeropuerto, pero yo dije: 'él siempre me llama antes de volar'. Y yo llame y llame y llame y llame a Yeison y no me contestaba. A lo que yo le devuelvo la llamada a esa persona y me dice: "Doña Sonia, es que fue en el avión". "Yo me negaba a creerlo. Salí al patio de mi casa, gritaba, corría por todos lados como una loca, y solo decía una y otra vez: ‘Eso es mentira’", expresó la esposa del cantante.



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Hermana de Yeison Jiménez cuenta cómo se enteró de la tragedia

Lina narró en el programa que "me llama un amigo, Luis Carlos, desde Boyacá, y me dice: ‘Hola, Linis, ¿cómo estás?’. Yo le respondí: ‘Hola, bien’. Entonces me dijo: ‘Lina, tienes que ser muy fuerte. Aquí hay un avión quemándose y dicen que es el avión de su hermano’. Yo le respondí: ‘No, pero es que él ya va aterrizando en Marinilla’. En ese momento me colgó y enseguida me mandó un video para verlo una sola vez; era el avión 325 quemándose".

Por su parte, la hermana del cantante continuó relatando que ella volvió a llamar a Luis Carlos, quien la había llamado para informarle sobre el accidente: "'Por favor, dígame que es mentira'. Me dijo: 'Yo quisiera decirles que es mentira, pero es verdad'. Yo le decía, '¿Ellos dónde están?'. Y me decía: 'No están'. Yo: 'Pero, ¿cómo no van a estar? Ellos tienen que estar ahí. Están en un hospital, ¿dónde están'. Y me dijo: 'No, Lina, no están porque ellos se incineraron'. Que eso fue un dolor horrible".

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ÁNGELA URREA PARRA

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