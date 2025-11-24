En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SECTA EN YARUMAL
EE. UU. - VENEZUELA
ANTES DE LA NIEVE
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Investigan extraña muerte de actriz de contenido para adultos de 23 años: ¿Qué se sabe del caso?

Investigan extraña muerte de actriz de contenido para adultos de 23 años: ¿Qué se sabe del caso?

Las autoridades investigan dos hipótesis sobre la muerte de la creadora de contenido, un caso que se volvió aún más desconcertante cuando, apenas tres días después, falleció también su novio.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 24 de nov, 2025
Comparta en:
Extraña muerte de actriz de contenidos para adultos
Su novio falleció tres días después
Instagram: @ginakinslim_

Publicidad

Publicidad

Publicidad