Investigan extraña muerte de actriz de contenido para adultos de 23 años: ¿Qué se sabe del caso?

El mundo del entretenimiento para adultos se encuentra de luto, luego de que se conociera la noticia de la muerte de la influencer, actriz y creadora de contenido Gina Lima, de 23 años, un caso que ha conmocionado a Filipinas y que tomó un giro aún más doloroso cuando, solo tres días después, murió también su novio, Iván César Ronquillo, de 24 años. Ambos eran figuras activas en redes sociales y vivían juntos en Quezon City, una zona perteneciente al área metropolitana de Manila.



Las autoridades investigan de manera paralela las dos muertes, pues ocurrieron con muy poca diferencia de tiempo y en medio de circunstancias que aún no están del todo claras. Pese a la conmoción generada en redes sociales y a las múltiples versiones que han circulado, los investigadores han insistido en manejar la información con prudencia mientras avanzan los análisis forenses.

¿Cómo encontraron a la actriz de contenido para adultos?

El fallecimiento de Gina ocurrió el domingo 16 de noviembre. Aunque algunos medios locales reportaron que fue hallada en un hotel, la polícia de Quezón City dio a conocer que la mujer fue encontrada en la vivienda que compartía con su pareja, y fue el mismo creador de contenido quien la encontró inconsciente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De inmediato, el joven avisó a su padre y, juntos, la trasladaron a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron su muerte. Un informe médico preliminar señala que la joven presentaba líquido en los pulmones, congestión cardíaca y algunas lesiones externas que no eran mortales. Sin embargo, la causa exacta del fallecimiento aún no se ha determinado.

Las autoridades están a la espera de los resultados de las pruebas toxicológicas e histopatológicas, que serán clave para establecer qué ocurrió realmente durante sus últimas horas. Cabe destacar que en el lugar donde fue encontrada la influencer se hallaron diferentes medicamentos y marihuana. Todo el material quedó bajo custodia para su revisión, pues podría aportar información valiosa para la investigación.



Tres días después, falleció su novio

El caso dio un giro aún más trágico el miércoles 19 de noviembre, cuando Iván César Ronquillo fue hallado muerto en las escaleras de su residencia. Según lo informado por medios locales, las circunstancias apuntan a que el sujeto se causó su propia muerte, aunque la investigación continúa en curso.



Un día antes de fallecer, Ronquillo había publicado un video en redes sociales donde aparecía llorando junto al cuerpo de la jóven, profundamente afectado por su pérdida expresó: “Te amo mucho, Gina, nunca podría hacerlo sin ti a mi lado”. Su familia aseguró que el joven estaba recibiendo una fuerte presión en Internet, con mensajes ofensivos y acusaciones que lo señalaban por la muerte de la influencer.



El padre de Iván César expresó públicamente su dolor en declaraciones a GMA Network. Contó que deseaba haber podido abrazar por última vez a su hijo y lamentó la situación. “Te quiero mucho. No pude abrazarte. Es demasiado tarde para abrazarte solo cuando ya estabas muerta. Me siento mal por no haberte permitido experimentar ese abrazo” dijo a la cadena de noticias filipina.

Publicidad

A pesar de las especulaciones que surgieron en redes sobre un posible vínculo entre las dos muertes, las autoridades aclararon que el joven de 24 años no era considerado sospechoso en el caso de Gina.

¿Quién era Gina Lima?

Gina, nacida en Bayugan, era la menor de cuatro hermanos. Su presencia en redes sociales era bastante sólida, pues acumulaba más de 177.000 seguidores en Instagram y compartía contenido diario en TikTok y Facebook, donde mostraba su vida cotidiana, viajes y parte de su trabajo como actriz de entretenimiento para adultos para la plataforma Vivamax.

Su crecimiento en plataformas digitales la convirtió en una figura reconocida, pero también la expuso a numerosos comentarios y teorías tras su muerte. Entre los rumores se mencionaron agresión física y sobredosis, pero ninguna de estas hipótesis ha sido respaldada por las autoridades.

Publicidad

Tanto la muerte de Gina como la de Iván César permanecen bajo investigación. Las autoridades filipinas han pedido paciencia y respeto mientras se finalizan los análisis forenses, indispensables para esclarecer los hechos y descartar definitivamente cualquier hipótesis no comprobada.

Por ahora, las familias de ambas víctimas han pedido privacidad mientras atraviesan el duelo y esperan que las autoridades entreguen un informe definitivo que les permita cerrar este capítulo doloroso. En redes sociales, especialmente en Facebook, varios usuarios han dejado mensajes de solidaridad y homenaje para la pareja. “QEPD, Gina Lima, una de las personas más amables y hermosas que tuve la fortuna de conocer y aprovechar el año pasado”, escribió una persona en medio de las muestras de apoyo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL